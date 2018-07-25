Чемпион мира по боксу украинец Усик может провести бой против Белью в Великобритании

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

В ночь на воскресенье 31-летний украинец единогласным решением судей победил 24-летнего россиянина Мурата Гассиева, завоевав титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг. Поединок прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Украинец стал первым победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Отмечается, что стороны уже приступили к переговорам.