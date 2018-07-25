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12:42 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по боксу украинец Усик может провести бой против Белью в Великобритании

ТАСС, 25 июля. Украинский боксер Александр Усик согласился провести бой с британцем Тони Белью на родине соперника. Об этом сообщает портал Worldboxingnews.

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В ночь на воскресенье 31-летний украинец единогласным решением судей победил 24-летнего россиянина Мурата Гассиева, завоевав титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг. Поединок прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Украинец стал первым победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Отмечается, что стороны уже приступили к переговорам.

В послужном списке 35-летнего Белью 30 побед (20 нокаутом), два поражения и одна ничья. Усик является непобежденным боксером, на профессиональном ринге он провел 15 боев, одержав победы во всех из них (11 нокаутом).

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