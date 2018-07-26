Официально объявлено о следующем бое Сондерса за титул WBO в весе Головкина

Источник: AFP 2018

Накануне в офисе Всемирной боксерской организации (WBO) в Киссимми (штат Флорида, США) планировались промоутерские торги между Эдди Хирном, который с недавних пор представляет интересы Андраде, и Фрэнком Уорреном, ведущим дела Сондерса. В итоге торги были отменены, потому что стороны договорились о бое, сообщил BoxingScene президент WBO Пако Валькарсель.

Дата и места боя Сондерс — Андраде неизвестны. Среди вариантов называется Великобритания и США.

Титул WBO Сондерс завоевал в декабре 2015 года после победы решением над ирландцем Энди Ли (35−3−1, 24 КО). Пока он успел провести четыре защиты. За последние два года Сондерс сорвал три боя: в 2016 из-за травмы был отменен поединок с украинцем Максимом Бурсаком (34−5, 15 КО), а в этом сначала перенесен, а потом отменен бой с британцем Мартином Мюрреем (37−4−1, 17 КО).

«Рад согласиться с условиями, чтобы Андраде бросил вызов Сондерсу за титул WBO. Подробности появятся совсем скоро», — сообщил Хирн в официальном твиттере.

Ранее Андраде был чемпионом WBO в первом среднем весе. Пояс американец завоевал после победы решением над соотечественником Ванесом Мартиросяном (36−4−1, 21 КО), хотя сам побывал в нокдауне уже в первом раунде. После этого Андраде провел всего одну защиту и не выходил на ринг 16 месяцев, за что лишился титула, а октябре 2017 года он поднялся в средний вес.

И Сондерс, и Андраде в этом году могли стать соперниками для чемпиона WBC, WBA (Super) и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО). Весной Андраде высказывал готовность заменить мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), который из-за допингового скандала отказался от второго боя в мае с GGG. В итоге Головкин встретился с Мартиросяном и нокаутировал его уже во втором раунде.