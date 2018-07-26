Официально объявлено о следующем бое Сондерса за титул WBO в весе Головкина

Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Уфа
Домжале
Футбол. Еврокубки
17:45
Вентспилс
Бордо
Футбол. Еврокубки
18:00
Спартак Ю
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
18:00
Кайрат
АЗ
Футбол. Еврокубки
18:00
Тобол Кс
Пюник
Футбол. Еврокубки
18:00
Вииторул
Витесс
Футбол. Еврокубки
18:30
Рудар В
Стяуа
Футбол. Еврокубки
19:00
Торпедо Кт
Викингур Л
Футбол. Еврокубки
19:00
Бальцан
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
19:00
Хапоэль Хайфа
Хабнарфьердюр
Футбол. Еврокубки
19:00
Чихура
Марибор
Футбол. Еврокубки
19:30
Дюделанж
Дрита
Футбол. Еврокубки
19:30
РБ Лейпциг
Хеккен
Футбол. Еврокубки
20:00
Зриньски
Валлетта
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Флора
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Лачи
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Вадуц
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Раднички Н
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Адмира Ваккер
Футбол. Еврокубки
20:00
Гонвед
Прогрес
Футбол. Еврокубки
20:00
Юргорден
Мариуполь
Футбол. Еврокубки
20:20
Ягеллония
Риу Аве
Футбол. Еврокубки
20:30
Шахтер С
Лех
Футбол. Еврокубки
20:45
Норшелланн
АИК
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Лиллестрем
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо Брс
Атромитос А
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Линколн
Футбол. Еврокубки
21:00
ФК Санта-Колома
Валюр
Футбол. Еврокубки
21:00
Сутьеска
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
21:00
Гурник З
Тренчин
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
21:00
Генк
Фола
Футбол. Еврокубки
21:00
Хайдук С
Славия Сф
Футбол. Еврокубки
21:15
Санкт-Галлен
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
21:30
Аталанта
Сараево
Футбол. Еврокубки
21:30
Партизан
Тракай
Футбол. Еврокубки
21:30
Железничар
Аполлон
Футбол. Еврокубки
21:45
Абердин
Бернли
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак Сб
Спарта П
Футбол. Еврокубки
21:45
Осиек
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
21:45
Хайберниан
Астерас
Футбол. Еврокубки
22:00
Стьярнан
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
ДАК
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Уйпешт
Все события
Фоторепортажи
14Братья Березуцкие: точка в карьере
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
11:38 (мск), источник: Vesti.kz

Официально объявлено о следующем бое Сондерса за титул WBO в весе Головкина

Чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) в своем следующем бою встретится с обязательным претендентом американцем Деметриусом Андраде (25−0, 16 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: AFP 2018

Накануне в офисе Всемирной боксерской организации (WBO) в Киссимми (штат Флорида, США) планировались промоутерские торги между Эдди Хирном, который с недавних пор представляет интересы Андраде, и Фрэнком Уорреном, ведущим дела Сондерса. В итоге торги были отменены, потому что стороны договорились о бое, сообщил BoxingScene президент WBO Пако Валькарсель.

Дата и места боя Сондерс — Андраде неизвестны. Среди вариантов называется Великобритания и США.

Титул WBO Сондерс завоевал в декабре 2015 года после победы решением над ирландцем Энди Ли (35−3−1, 24 КО). Пока он успел провести четыре защиты. За последние два года Сондерс сорвал три боя: в 2016 из-за травмы был отменен поединок с украинцем Максимом Бурсаком (34−5, 15 КО), а в этом сначала перенесен, а потом отменен бой с британцем Мартином Мюрреем (37−4−1, 17 КО).

«Рад согласиться с условиями, чтобы Андраде бросил вызов Сондерсу за титул WBO. Подробности появятся совсем скоро», — сообщил Хирн в официальном твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Андраде был чемпионом WBO в первом среднем весе. Пояс американец завоевал после победы решением над соотечественником Ванесом Мартиросяном (36−4−1, 21 КО), хотя сам побывал в нокдауне уже в первом раунде. После этого Андраде провел всего одну защиту и не выходил на ринг 16 месяцев, за что лишился титула, а октябре 2017 года он поднялся в средний вес.

И Сондерс, и Андраде в этом году могли стать соперниками для чемпиона WBC, WBA (Super) и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО). Весной Андраде высказывал готовность заменить мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), который из-за допингового скандала отказался от второго боя в мае с GGG. В итоге Головкин встретился с Мартиросяном и нокаутировал его уже во втором раунде.

Второй бой Головкин — Альварес состоится 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. Команда казахстанца имела предварительную договоренность о проведении поединка с Сондерсом, если бы не получилось договориться с «Канело».

Неймар не смог обыграть соперника финтами и впечатал его в борт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства
Битва за трофей и встреча с Мбаппе: как дебютирует Головин
Первый европоход «Уфы»: клуб из Башкирии дебютирует в ЛЕ
«Ювентус» обыграл «Баварию» в Международном кубке чемпионов
«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» на турнире в США
Вратарь ЦСКА: Уход Березуцких и Игнашевича ничего не изменил
МЮ по пенальти победил «Милан» в Международном кубке чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка