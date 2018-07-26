Объявлены дата и место финала WBSS с участием бывшего спарринг-партнера Головкина

Источник: AP 2018

Как сообщает ESPN, финальный поединок состоится 28 сентября в Джидде (Саудовская Аравия). Ранее предполагалось, что бой может пройти за пределами Великобритании, несмотря на то, что оба финалиста британцы.

Изначально поединок планировался на 2 июня в Лондоне, но бой отложили из-за травмы одного из финалистов. Гроувз травмировал плечо в полуфинальном бою с Юбенком-младшим, и ему пришлось перенести операцию.

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Позже появилась информация, что Крис Юбенк-младший, несмотря на поражение, заменит в финале Гроувза, поскольку тот не успеет восстановиться к намеченным срокам. Однако позже медики допустили чемпиона до финала.

Организаторы WBSS не объяснили, почему они не захотели проводить поединок между двумя британскими боксерами на территории туманного Альбиона, но, судя по всему, инвесторы из Саудовской Аравии предложили больше денег.

Кстати, в Джидде в мае должен был пройти финал WBSS в первом тяжелом весе между Александром Усиком (14−0, 11 KO) и Муратом Гассиевым (26−0, 19 KO), но украинский боксер получил травму локтя и бой перенесли Москву. В итоге 21 июля Усик победил единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (WBC, WBA Super, IBF и WBO), а также обладателем титула по версии журнала The Ring и кубка Muhammad Ali Trophy.

Отметим, что Гроувз в 2014 году был спарринг-партнером казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), владеющего титулами WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Работу с GGG британец назвал «худшим опытом в жизни».