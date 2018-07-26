«На пути к мечте!» Тренирующийся с Головкиным и Гассиевым небитый нокаутер из Казахстана обозначил свою цель в боксе

Также Ахмедов сделал фото с титулами Головкина. При этом пост он подписал следующим образом: «На пути к мечте! Цель поставлена».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlrlsL7HDmt/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlrlsL7HDmt/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">На пути к мечте! Цель поставлена. On the way to a dream! @gggboxing #bigbear #california #aliakhmedov #ggg #unifiedchampion #kazakhstan</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ali_akhmedov_officialpage/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ali Akhmedov</a> (@ali_akhmedov_officialpage) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-26T04:14:31+00:00">25 Июл 2018 в 9:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что возвращение Ахмедова на профи-ринг, который выступает в полутяжелом весе, запланировано на 8 августа. Казахстанец выступит в вечере бокса под названием Hollywood Fight Nights, который организовывает промоутер Головкина Том Леффлер. Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе. Его соперником будет местный 33-летний боксер Хорхе Эскаланте (9−1−1, 6 КО). Поединок рассчитан на шесть раундов и станет главным событием шоу.

Поединок в Лос-Анджелесе станет для него дебютом на Западном побережье. Стоит отметить, что к этому событию боксер готовится в одном лагере в Big Bear с Головкиным, а также российским боксером Муратом Гассиевым.

22-летний полутяжеловес из Казахстана дебютировал на профессиональном ринге в мае 2016 года, проведя первые четыре боя в Казахстане. Был у него опыт поединков и в Европе — две победы в Польше. Год назад Ахмедов отправился покорять США и выиграл сначала молодежный пояс от WBC, а потом — чемпиона Северной Америки по версии NABF Junior.