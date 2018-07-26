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12:15 (мск), источник: Vesti.kz

«На пути к мечте!» Тренирующийся с Головкиным и Гассиевым небитый нокаутер из Казахстана обозначил свою цель в боксе

Казахстанский боксер Али Ахмедов, который выиграл все 11 своих поединков на профессиональном ринге, опубликовал в своем Instagram фото с чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Также Ахмедов сделал фото с титулами Головкина. При этом пост он подписал следующим образом: «На пути к мечте! Цель поставлена».

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Напомним, что возвращение Ахмедова на профи-ринг, который выступает в полутяжелом весе, запланировано на 8 августа. Казахстанец выступит в вечере бокса под названием Hollywood Fight Nights, который организовывает промоутер Головкина Том Леффлер. Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе. Его соперником будет местный 33-летний боксер Хорхе Эскаланте (9−1−1, 6 КО). Поединок рассчитан на шесть раундов и станет главным событием шоу.

Поединок в Лос-Анджелесе станет для него дебютом на Западном побережье. Стоит отметить, что к этому событию боксер готовится в одном лагере в Big Bear с Головкиным, а также российским боксером Муратом Гассиевым.

22-летний полутяжеловес из Казахстана дебютировал на профессиональном ринге в мае 2016 года, проведя первые четыре боя в Казахстане. Был у него опыт поединков и в Европе — две победы в Польше. Год назад Ахмедов отправился покорять США и выиграл сначала молодежный пояс от WBC, а потом — чемпиона Северной Америки по версии NABF Junior.

Свой последний бой Ахмедов провел 30 декабря в Алматы, когда одержал досрочную победу над Исматом Эйнуллаевым из Азербайджана.

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