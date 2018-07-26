Том Леффлер: За один турнир Усик сделал то, к чему Головкин стремился шесть лет

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В финале турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) за титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в первом тяжелом весе Усик единогласным решением судей победил россиянина Мурата Гассиева (26−1, 19 КО), тренером которого является Абель Санчес — наставник казахстанца Геннадия Головкина. Украинец также стал обладателем титула по версии журнала The Ring и кубка Muhammad Ali Trophy.

«По моему убеждению, эта победа вознесла Усика в элиту бокса. Теперь его место рядом с такими величинами как Геннадий Головкин, Теренс Кроуфорд и Василий Ломаченко. А все благодаря его невероятному выступлению в финальном поединке против Гассиева. Считаю, эта победа открыла перед ним все двери. У него есть из чего выбирать: он может встретиться в Британии с Тони Беллью или же вернуться в США на телеканал НВО.

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Усик — единственный абсолютный чемпион мира в мужском профессиональном боксе. За один турнир ему удалось сделать то, к чему мы стремились с Головкиным последние шесть лет. Мы очень ценим это достижение и теперь пришло время пожинать плоды тяжелых трудов.

Александр заработал много денег на WBSS и теперь может провести несколько защит, чтобы просто повысить свой статус. Все зависит от того, действительно ли он хочет сразиться Беллью. Если Тони хочет драться в супертяжелом весе, Усик поднимется в эту категорию и они встретятся там, если британец хочет побороться за четыре чемпионских пояса, значит бой пройдет в тяжелом дивизионе, — цитирует Леффлера BoxingScene.com.