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12:27 (мск), источник: Vesti.kz

Том Леффлер: За один турнир Усик сделал то, к чему Головкин стремился шесть лет

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (15−0, 11 КО), рассказал о перспективах своего подопечного, подчеркнув, что победа в WBSS «открыла перед украинцем множество новых дверей».

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В финале турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) за титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в первом тяжелом весе Усик единогласным решением судей победил россиянина Мурата Гассиева (26−1, 19 КО), тренером которого является Абель Санчес — наставник казахстанца Геннадия Головкина. Украинец также стал обладателем титула по версии журнала The Ring и кубка Muhammad Ali Trophy.

«По моему убеждению, эта победа вознесла Усика в элиту бокса. Теперь его место рядом с такими величинами как Геннадий Головкин, Теренс Кроуфорд и Василий Ломаченко. А все благодаря его невероятному выступлению в финальном поединке против Гассиева. Считаю, эта победа открыла перед ним все двери. У него есть из чего выбирать: он может встретиться в Британии с Тони Беллью или же вернуться в США на телеканал НВО.

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Усик — единственный абсолютный чемпион мира в мужском профессиональном боксе. За один турнир ему удалось сделать то, к чему мы стремились с Головкиным последние шесть лет. Мы очень ценим это достижение и теперь пришло время пожинать плоды тяжелых трудов.

Александр заработал много денег на WBSS и теперь может провести несколько защит, чтобы просто повысить свой статус. Все зависит от того, действительно ли он хочет сразиться Беллью. Если Тони хочет драться в супертяжелом весе, Усик поднимется в эту категорию и они встретятся там, если британец хочет побороться за четыре чемпионских пояса, значит бой пройдет в тяжелом дивизионе, — цитирует Леффлера BoxingScene.com.

Напомним, Головкин, продвижением которого занимается также Леффлер, неоднократно заявлял о мечте объединить все титулы в среднем весе. Для этого ему не хватало пояса WBO, который принадлежит британцу Билли Джо Сондерсу (26−0, 12 КО). Но в июне 2018 года казахстанец лишился пояса IBF. Тем не менее Головкин остается чемпионом мира в среднем весе по трем другим версиям — WBA (Super), WBC и IBO.

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