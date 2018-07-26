Промоутер Елеусинова задумал переманить у Леффлера абсолютного чемпиона мира

Источник: РИА "Новости"

По его словам, планирует долгосрочное сотрудничество с командой Усика. При этом на данный момент продвижением украинского боксера занимается другой промоутер — Том Леффлер (360/GGG Promotions).

Стороны начали переговоры о поединке украинца против подопечного Хирна — почетного чемпиона WBC в первом тяжелом весе британца Тони Беллью (30−2−1, 20 КО). Хирн верит в благоприятный исход переговоров, так как знает о желании Усика встретиться с чемпионом WBA Super, IBF, WBO в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа (21−0, 20 КО), который также боксирует в команде Хирна.

Напомним, в мае 2018 года Хирн заключил сделку с DAZN на рекордную в боксе сумму миллиард долларов. По условиям сделки промоутер обязан поставить для DAZN 32 вечера бокса в году (по 16 из Британии и США).