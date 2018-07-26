Промоутер Елеусинова задумал переманить у Леффлера абсолютного чемпиона мира

Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Уфа
Домжале
Футбол. Еврокубки
17:45
Вентспилс
Бордо
Футбол. Еврокубки
18:00
Спартак Ю
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
18:00
Кайрат
АЗ
Футбол. Еврокубки
18:00
Тобол Кс
Пюник
Футбол. Еврокубки
18:00
Вииторул
Витесс
Футбол. Еврокубки
18:30
Рудар В
Стяуа
Футбол. Еврокубки
19:00
Торпедо Кт
Викингур Л
Футбол. Еврокубки
19:00
Бальцан
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
19:00
Хапоэль Хайфа
Хабнарфьердюр
Футбол. Еврокубки
19:00
Чихура
Марибор
Футбол. Еврокубки
19:30
Дюделанж
Дрита
Футбол. Еврокубки
19:30
РБ Лейпциг
Хеккен
Футбол. Еврокубки
20:00
Зриньски
Валлетта
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Флора
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Лачи
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Вадуц
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Раднички Н
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Адмира Ваккер
Футбол. Еврокубки
20:00
Гонвед
Прогрес
Футбол. Еврокубки
20:00
Юргорден
Мариуполь
Футбол. Еврокубки
20:20
Ягеллония
Риу Аве
Футбол. Еврокубки
20:30
Шахтер С
Лех
Футбол. Еврокубки
20:45
Норшелланн
АИК
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Лиллестрем
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо Брс
Атромитос А
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Линколн
Футбол. Еврокубки
21:00
ФК Санта-Колома
Валюр
Футбол. Еврокубки
21:00
Сутьеска
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
21:00
Гурник З
Тренчин
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
21:00
Генк
Фола
Футбол. Еврокубки
21:00
Хайдук С
Славия Сф
Футбол. Еврокубки
21:15
Санкт-Галлен
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
21:30
Аталанта
Сараево
Футбол. Еврокубки
21:30
Партизан
Тракай
Футбол. Еврокубки
21:30
Железничар
Аполлон
Футбол. Еврокубки
21:45
Абердин
Бернли
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак Сб
Спарта П
Футбол. Еврокубки
21:45
Осиек
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
21:45
Хайберниан
Астерас
Футбол. Еврокубки
22:00
Стьярнан
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
ДАК
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Уйпешт
Все события
Фоторепортажи
11Государство на страже шахмат
22«Спартак» — 2018/19: как он будет выглядеть
12:38 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Елеусинова задумал переманить у Леффлера абсолютного чемпиона мира

Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) в интервью IFL TV заявил о том, что попытается подписать абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика (15−0, 11 КО). Об этом сообщает vRINGe.com.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, планирует долгосрочное сотрудничество с командой Усика. При этом на данный момент продвижением украинского боксера занимается другой промоутер — Том Леффлер (360/GGG Promotions).

Стороны начали переговоры о поединке украинца против подопечного Хирна — почетного чемпиона WBC в первом тяжелом весе британца Тони Беллью (30−2−1, 20 КО). Хирн верит в благоприятный исход переговоров, так как знает о желании Усика встретиться с чемпионом WBA Super, IBF, WBO в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа (21−0, 20 КО), который также боксирует в команде Хирна.

Напомним, в мае 2018 года Хирн заключил сделку с DAZN на рекордную в боксе сумму миллиард долларов. По условиям сделки промоутер обязан поставить для DAZN 32 вечера бокса в году (по 16 из Британии и США).

С недавнего времени Хирн является промоутером олимпийского чемпиона Рио-2016 Данияра Елеусинова (2−0, 1 КО) из Казахстана. Что касается Леффлера, то он представляет интересы другого казахстанского боксера — чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе Геннадия Головкина (38−0−1 34 КО).

Букмекеры сделали прогноз на первый матч "Тобола" во втором раунде Лиги Европы
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства
Битва за трофей и встреча с Мбаппе: как дебютирует Головин
РФС признал успешным выступление сборной России на ЧМ-2018
«Ювентус» обыграл «Баварию» в Международном кубке чемпионов
«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» на турнире в США
Вратарь ЦСКА: Уход Березуцких и Игнашевича ничего не изменил
СМИ: Витиньо будет представлен как игрок «Фламенго» 29 июля
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка