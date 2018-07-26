Взрывная сила казахстанских боксеров, или как готовится национальная сборная к Азиатским играм

Боксеры вступят в медальную борьбу 24 числа — в турнире примут участие семь спортсменов.

— Мырзагали Куланович, до Азиатских игр осталось около месяца. Расскажите об этапе общефизической подготовки. Например, что дает боксерам тренировка с камнями?

— Это дает много пользы. Например, взрывные качества. Отрабатываются элементы удара. Камни используются разной тяжести — легкие, средние и тяжелые. Отрабатываем удары прямые, снизу или боковые удары. У боксера вырабатывается взрывная сила и скоростные качества. Это не новое упражнение — его используют давно. Возможно, в некоторых странах камни не используют, но у нас они присутствуют в тренировочном процессе.

— Общефизическая подготовка, это целый комплекс занятий. А чем, кроме тренировок с камнями, занимаются боксеры?

— Мы не культуристы, мы — атлеты. Мы и бегаем, и игровыми видами занимаемся. Плавание. Спросите, зачем нам поход в горы? Что он дает? Тогда нужно с нами подняться до 3200 метров, и тогда придет понимание. Это огромный труд. Работа на выносливость. Кто-то может и «сломаться». До двух тысяч дойдет, а там уже и ноги дальше «не пойдут». Тренировка силы, воли и терпения. Над этим и работаем во время сбора в горах.

Потом, во время преодоления дистанции по пересеченной местности мы не соревнуемся. Преодолеваем ее в равномерном темпе, пульс не поднимаем. Каждому спортсмену надеваем пульсомер и контролируем, чтобы они не поднимали пульс и не соревновались. Плавание занимает 45 минут — час. В тренажерном зале работаем на разных станциях. Объемную работу выполняют ребята. Комплексно готовятся, — дополнил Айтжанов.