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14:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Работаем в стиле Мейвезера». Медалист молодежного ЧМ из Казахстана рассказал о подготовке к дебюту в профи

22-летний казахстанский боксер Султан Заурбек рассказал в беседе с корреспондентом Vesti.kz о первых занятиях с известным тренером Хорхе Рубио.

Серебряный призер молодежного чемпионата мира сейчас находится в Испании, где с кубинским наставником готовится к профессиональному дебюту.

— Все хорошо, — подводит итог первых дней занятий казахстанец.

— У Вашего тренера интересный стиль — он похож на «пьяного мастера» из боевиков.

— Тренер хороший. У него отличная техника бокса — мы работаем в стиле Мейвезера.

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Кубинский тренер Хорхе Рубио работал с такими известными боксерами, как экс-чемпионы мира Гильермо Ригондо (17−1, 11 КО) и Амир Хан (32−4, 20 КО).

Профессиональный дебют Заурбека, планирующего выступать во втором полулегком весе, может состояться в сентябре.

Ранее стало известно, что Заурбек вместе с еще одним казахстанцем Нуртасом Ажбеновым подписал контракт с британской менеджерской компанией MTK Global. Главными звездами организации являются чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) и экс-чемпион в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (26−0, 19 КО).

Компанией MTK Global владеет бывший претендент на титулы чемпиона мира в среднем весе британец Мэтью Маклин (35−6, 22 КО), который в июне 2013 года нокаутом проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (38−0−1, 33 КО). Тот бой GGG завершил точным ударом в печень, а победа помогла ему защитить титулы WBA и IBO.

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