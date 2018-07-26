«Работаем в стиле Мейвезера». Медалист молодежного ЧМ из Казахстана рассказал о подготовке к дебюту в профи

Серебряный призер молодежного чемпионата мира сейчас находится в Испании, где с кубинским наставником готовится к профессиональному дебюту.

— Все хорошо, — подводит итог первых дней занятий казахстанец.

— У Вашего тренера интересный стиль — он похож на «пьяного мастера» из боевиков.

— Тренер хороший. У него отличная техника бокса — мы работаем в стиле Мейвезера.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=327076339&id=456239047&hash=e3ec6780075493de&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кубинский тренер Хорхе Рубио работал с такими известными боксерами, как экс-чемпионы мира Гильермо Ригондо (17−1, 11 КО) и Амир Хан (32−4, 20 КО).

Профессиональный дебют Заурбека, планирующего выступать во втором полулегком весе, может состояться в сентябре.

Ранее стало известно, что Заурбек вместе с еще одним казахстанцем Нуртасом Ажбеновым подписал контракт с британской менеджерской компанией MTK Global. Главными звездами организации являются чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) и экс-чемпион в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (26−0, 19 КО).