Бой Фирузы Шариповой в России отменен

Изначально планировалось, что 4 августа Шарипова на «М-1 Арене» в Санкт-Петербурге проведет бой с испанкой Мириам Гутьеррес (7−0, 3 КО). О причинах отмены поединка казахстанка сообщит 31 июля на пресс-конференции в Астане.