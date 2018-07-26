Бой Фирузы Шариповой в России отменен
Следующий бой чемпионки мира по втором полулегком весе по версии IBO казахстанки Фирузы Шариповой (8−1, 4 КО) отменен. Об этом сообщила ее
Следующий бой чемпионки мира по втором полулегком весе по версии IBO казахстанки Фирузы Шариповой (8−1, 4 КО) отменен. Об этом сообщила ее
Изначально планировалось, что 4 августа Шарипова на «М-1 Арене» в
Напомним, последний бой Шарипова провела 30 декабря в Алматы, когда решением победила бельгийку Джемиллу Гонтарюк (13−5−1, 2 КО), завоевав вакантные титулы WBC Silver и IBO.