Казахстанский нокаутер среднего веса узнал соперника по бою в андеркарте Ковалева

Промоутерская компания Main Events, представляющая интересы Нурсултанова, объявила, что он встретится с доминиканцем Джонатаном Батистой (17−14, 10 КО). 33-летний Батиста во второй раз в карьере будет драться с представителем Казахстана — в июле 2015 года он уже в первом раунде поединка в американском Майами проиграл Канату Исламу (25−0, 20 КО). .

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Последний раз Нурсултанов выходил на ринг 23 июня в Лос-Анджелесе, когда в шестом раунде нокаутировал мексиканца Хосе Обандо (16−21−1, 12 КО). Шесть из семи своих боев казахстанец, которому 29 июля исполнится 25 лет, провел в США.

Бой Нурсултанов — Батиста состоится 4 августа в андеркарте вечера бокса в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), в главном событии которого чемпион WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (32−2−1, 28 КО) встретится с колумбийцем Элейдером Альваресом (23−0, 11 КО). В андеркарте также выступит казахстанец Мадияр Ашкеев (9−0, 5 КО), чьим соперником по восьмираундовому поединку в первом среднем весе станет американец Клеотис Пендарвис (21−4−2, 9 КО).