Казахстанский нокаутер среднего веса узнал соперника по бою в андеркарте Ковалева
Казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (7−0, 6 КО) узнал соперника по следующему бою, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (7−0, 6 КО) узнал соперника по следующему бою, передает корреспондент Vesti.kz.
Промоутерская компания Main Events, представляющая интересы Нурсултанова, объявила, что он встретится с доминиканцем Джонатаном Батистой (17−14, 10 КО). 33-летний Батиста во второй раз в карьере будет драться с представителем Казахстана — в июле 2015 года он уже в первом раунде поединка в американском Майами проиграл Канату Исламу (25−0, 20 КО). .
Последний раз Нурсултанов выходил на ринг 23 июня в
Бой Нурсултанов — Батиста состоится 4 августа в андеркарте вечера бокса в
С Ковалевым Ашкеева и Нурсултанова связывает общий менеджер Эгис Климас, а интересы всех трех боксеров представляет Main Events.