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09:41 (мск), источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов о третьем бое в профи: Я не особо в хорошей форме, но настроен на победу

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (2−0, 1 КО) рассказал в беседе с корреспондентом Vesti.kz о своей готовности к третьему профи-бою.

— Я не особо в хорошей форме, приболел недавно. Но настроен на победу, поскольку уже ничего не сделаешь. И мне все равно, — поделился олимпийский чемпион.

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— Как будете действовать и чего ждете от соперника?

— Я думаю, мне будет на руку, чтобы оппонент мой атаковал. Знаю, что я не особо подготовлен. Лагерь был хорошим, просто тут погодные условия не те бывает. Резкие перепады температуры. Сегодня очень жарко, завтра — дожди и холодно.
Но в психологическом плане все хорошо.

Напомним, третий профессиональный поединок 27-летний Данияр Елеусинов, выступающий в полусреднем весе, проведет в Кардиффе. Соперником казахстанца станет 30-летний венгр Габор Горбич (24−11, 14 КО). Встреча пройдет 4 августа.

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