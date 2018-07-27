Данияр Елеусинов о третьем бое в профи: Я не особо в хорошей форме, но настроен на победу

— Я не особо в хорошей форме, приболел недавно. Но настроен на победу, поскольку уже ничего не сделаешь. И мне все равно, — поделился олимпийский чемпион.

— Я думаю, мне будет на руку, чтобы оппонент мой атаковал. Знаю, что я не особо подготовлен. Лагерь был хорошим, просто тут погодные условия не те бывает. Резкие перепады температуры. Сегодня очень жарко, завтра — дожди и холодно.

Но в психологическом плане все хорошо.