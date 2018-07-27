«Бой в сентябре». Тяжеловес с шестью нокаутами из Казахстана готовится к следующему поединку

«Сейчас идут тренировки, подготовка к бою, — сообщил Кособуцкий. — Возможно, вернусь в сентябре. Предварительно: поединок может пройти в Минске».

29-летний боксер уже выступал в столице Беларуси: три боя — три досрочные победы.

Профессиональная карьера Жана Кособуцкого началась в сентябре прошлого года. Первый бой казахстанец провел в Борисове: четыре встречи Кособуцкий отбоксировал в Беларуси и по одной — в России и Украине.