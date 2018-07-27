Боксер сборной Казахстана о сокращении весовых категорий на Азиатских играх: Мы потеряли минимум два «золота»

— Азат, какие задачи ставите перед собой на Азиатских играх?

— Задачи предельно ясны — выступить как можно лучше и вернуться домой в Казахстан с медалью, желательно высшей пробы. Благо для этого у меня есть все возможности и условия, которые создает Казахстанская федерация бокса. За это им отдельная благодарность.

— Включение вас в список сборной на этот турнир стало сюрпризом?

— Я долго шел к этому. Хотелось бы выразить свою глубокую признательность тренерам сборной за их доверие. Буду доказывать, что они не ошиблись с выбором. Сама новость о том, что я еду в Индонезию, немного меня удивила, хотя в глубине души верил, что тренеры сделают окончательный выбор в мою пользу. Конечно, было неожиданно, но отмечу, что я делал все для того, чтобы войти в окончательный список команды.

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— Над какими своими сторонами нужно еще поработать перед стартом Игр в Индонезии?

— Сейчас самое главное — одолеть волнение и подойти к старту турнира максимально спокойным и психологически устойчивым. Забыть про нервы. В принципе, мы не зря проходим различные тренировочные сборы, на которых отдельное внимание уделяется психологической подготовке.

— Когда, на ваш взгляд, вы смогли доказать свою состоятельность тренерам сборной? На каком турнире?

— В этом году я принял участие в двух международных турнирах в Украине и России. На первом я выиграл «золото», а в Санкт- Петербурге немного не хватило для победы. Там я стал вторым, уступив в финале из-за рассечения, полученном во втором раунде. Успешные выступления на этих двух турнирах, как мне кажется, показали тренерам сборной, что я готов к более серьезным соревнованиям.

— Мырзагали Айтжанов сказал, что сборная постарается привезти две золотые медали. Возможно ли больше?

— По-другому и быть не может. Казахстан может завоевать медали в каждой категории. Думаю, что мы сможем привезти как минимум три «золота» и несколько серебряных медалей. Это время покажет. Мы всегда входили в элиту мирового бокса и считались одной из ведущих держав кожаной перчатки. Сборная готова к большему.

— Сильно ли потеряла наша сборная от того, что весовых категорий на турнире будет всего семь вместо десяти?

— Мы потеряли как минимум два «золота». Это, безусловно, скажется на общем количестве медалей, однако и без этого мы готовы решать самые высокие задачи и бороться только за первое общекомандное место.

— Кого считаете основным своим конкурентом в вашем весе?

— Это, прежде всего, представитель Узбекистана Жасурбек Латипов, финалист чемпионата мира и действующий чемпион Азии, которого, к слову, я выиграл в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге. Выделю Азата Усеналиева из Кыргызстана, в прошлом чемпион Азии-2013. Он очень сильный боксер. Помимо них еще будет боксер из Индонезии, который будет выступать дома. Думаю, с ним тоже будет нелегко. Именно они и будут моими основными конкурентами на Играх.