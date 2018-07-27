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15:54 (мск), источник: Sports.kz

«“Рыжий” более чем готов». Экс-чемпион мира назвал причины будущего поражения Головкина

Бывший чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Корнелиус Бандрейдж прокомментировал предстоящий второй бой Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Источник: Reuters

«Думаю, у “Канело” отличный шанс выиграть рематч против GGG. “Рыжий” выглядит крупнее, сильнее и он больше мотивирован и уверен в себе после их последней встречи. В боксе тайминг — это всё. У Головкина был шанс получить больше раундов и подготовиться к бою с “Канело” в сентябре, но он выбрал юниорским средневесом, который не дрался два год. В то же время “Канело” качался, ел и тренировался. Я не говорю, что знаю, кто выиграет, но “Канело” более чем готов», — пишет Бандрейдж в твиттере.

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Напомним, их первый бой прошел 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и закончился спорной ничьей. Рематч состоится 15 сентября там же. На него букмекерская контора Profit Betting предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.63, победа Альвареса — 2.57, ничья — 21.

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