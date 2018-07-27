«“Рыжий” более чем готов». Экс-чемпион мира назвал причины будущего поражения Головкина

«Думаю, у “Канело” отличный шанс выиграть рематч против GGG. “Рыжий” выглядит крупнее, сильнее и он больше мотивирован и уверен в себе после их последней встречи. В боксе тайминг — это всё. У Головкина был шанс получить больше раундов и подготовиться к бою с “Канело” в сентябре, но он выбрал юниорским средневесом, который не дрался два год. В то же время “Канело” качался, ел и тренировался. Я не говорю, что знаю, кто выиграет, но “Канело” более чем готов», — пишет Бандрейдж в твиттере.