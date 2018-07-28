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10:47 (мск), источник: Vesti.kz

Лемье начал подготовку к возвращению в ринг в андеркарде Головкин — Альварес

Канадец Давид Лемье начал подготовку к продолжающейся реабилитации после сокрушительного поражения от британца Билли Джо Сондерса, сообщает BoxingScene.com.

Лемье рассматривается главным кандидатом на получение места в андеркарде осеннего вечером бокса, главным событием которого станет бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

В качестве соперника канадца называется ирландский боксер Гэрри О́Салливан. Официального объявления данной встречи не было.

Напомним, в прошлом году Лемье имел возможность завоевать титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Однако чемпион — Сондерс — уверенно защитил пояс, не оставив канадцу ни единого шанса.

В мае этого года экс-соперник GGG провел встречу с французом Каримом Ашуром. Итогом противостояния стала победа решением судей.

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