Глава Golden Boy поведал о реакции «Канело» на положительный допинг-тест перед реваншем с Головкиным

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Сразу в двух февральских допинг-пробах «Канело» обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса. Впоследствии Альварес отказался от намеченного на 5 мая реванша с чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и получил шестимесячную дисквалификацию, срок которой истекает в середине августа.

«Гомес позвонил Альваресу и попросил его сохранять спокойствие, прежде чем он сообщил плохие новости. Ошеломленный «Канело» сказал, что это была ошибка. Он напомнил Гомесу, что никогда не сдавал положительные допинг-тесты.

«Я сказал ему: «Послушай, будем надеяться на лучшее», — вспоминает Гомес. «Очевидно, это был несчастный случай. Это была ошибка. Давай продолжим работать с комиссией».

По словам Гомеса, поначалу он не беспокоился. Он уже имел дело с кленбутеролом и зараженным мясом с мексиканскими боксерами Эриком Моралесом и Франциско Варгасом. Тогда Нью-йоркская комиссия разрешила Моралесу сразиться с Дэнни Гарсиа, а калифорнийская комиссия «очистила» Варгаса до боя с Орландо Салидо.

В Неваде правила были другими. Альваресу грозила дисквалификация на год или шесть месяцев независимо от того, было ли это сделано преднамеренно или нет.

Это был щекотливый момент для Golden Boy Promotions из-за третьего случая, который привел к отмене мегабоя. «Это стало уроком для всех нас», — сказал Гомес, — пишет Reviewjournal.com.