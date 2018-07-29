Глава Golden Boy поведал о реакции «Канело» на положительный допинг-тест перед реваншем с Головкиным
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал о том, как его подопечный
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал о том, как его подопечный
Сразу в двух февральских
«Гомес позвонил Альваресу и попросил его сохранять спокойствие, прежде чем он сообщил плохие новости. Ошеломленный «Канело» сказал, что это была ошибка. Он напомнил Гомесу, что никогда не сдавал положительные
«Я сказал ему: «Послушай, будем надеяться на лучшее», — вспоминает Гомес. «Очевидно, это был несчастный случай. Это была ошибка. Давай продолжим работать с комиссией».
По словам Гомеса, поначалу он не беспокоился. Он уже имел дело с кленбутеролом и зараженным мясом с мексиканскими боксерами Эриком Моралесом и Франциско Варгасом. Тогда
В Неваде правила были другими. Альваресу грозила дисквалификация на год или шесть месяцев независимо от того, было ли это сделано преднамеренно или нет.
Это был щекотливый момент для Golden Boy Promotions
Добавим, что Альварес и Головкин с большими сложностями передоговорились о реванше на 15 сентября. Повторный бой пройдет на арене