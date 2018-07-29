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11:11 (мск), источник: ТАСС

Британский боксер Уайт победил Паркера и защитил титул WBC Silver в тяжелом весе

ТАСС, 29 июля. Британский боксер Диллиан Уайт победил новозеландца Джозефа Паркера и защитил серебряный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Источник: AP 2018

Бой состоялся в Лондоне на арене Millenium Dome и завершился победой британца единогласным решением судей — 113:112, 115:110, 114:111. Победа позволила Уайту также стать обладателем вакантного титула WBO International.

Победа над Паркером стала для Уайта 24-й (17 нокаутом) в карьере при одном поражении. Новозеландский спортсмен потерпел второе поражение в 26 боях.

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