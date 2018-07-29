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17:39 (мск), источник: Vesti.kz

Владимир Кличко вновь выйдет на ринг против Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко (64−5, 53 КО) станет одним из спарринг-партнеров чемпиона мира по версиям WBO, WBA (Super), IBF и IBO британца Энтони Джошуа (21−0, 20 КО), который готовится к бою с россиянином Александром Поветкина (34−1, 24 КО). Об этом сообщает Luckypunch.net.

Источник: AP 2018

Бой Джошуа — Поветкин пройдет 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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На кону будут стоять все титулы 28-летнего британца, а 38-летний россиянин получил этот бой благодаря статусу обязательного претендента на пояс WBA.

В августе 2017 года Кличко объявил о завершении карьеры. Его последним соперником стал Джошуа, которому он проиграл нокаутом в 11-м раунде. При этом 42-летний украинец стал первым и пока единственным боксером, который отправлял британца в нокдаун в профи.

Именно от Кличко единственное поражение в карьере потерпел Поветкин. В октябре 2013 года украинец в Москве трижды отправлял россиянина в нокдаун и выиграл единогласным решением.

Отметим, что Джошуа в прошлом был спарринг-партнером Кличко. По словам украинца, британец выделялся среди других боксеров из его лагеря.

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