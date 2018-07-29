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29 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанский тяжеловес выиграл второй бой за месяц и завоевал пояс семейства WBC

Казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев (6−0, 4 КО) одержал шестую победу в профессиональной карьере, передает корреспондент Vesti.kz.

25-летний Балоев выступил в рамках вечера бокса в Остине (штат Техас, США). Его соперником по восьмираундовому поединку был местный боксер Ричард Уркизо (3−5−2, 1 КО). Поединок казахстанец закончил досрочной победой.

Таким образом, Балоев завоевал вакантный титул NABF Junior в первом тяжелом весе — региональный пояс семейства WBC (Всемирного боксерского совета).

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Для Балоева это второй бой за месяц. В рамках вечера бокса в Астане 7 июля он встречался с Казимом Умудовым (2−1, 1 КО) из Азербайджана. Поединок, рассчитанный на шесть раундов, завершился уже в первом. Казахстанский боксер за 46 секунд оформил победу техническим нокаутом.

Казахстанский тяжеловес выиграл второй бой за месяц и завоевал пояс семейства WBC
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