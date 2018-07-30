Бывший спарринг-партнер Головкина может стать чемпионом The Ring

Вакантный титул The Ring во втором среднем весе будет стоять на кону финального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между Гроувзом и его соотечественником Каллумом Смитом (24−0, 17 КО), несмотря на то, что последний занимает третье место в рейтинге журнала.

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По правилам The Ring, в бою за этот титул могут встретиться первый (Гроувз) и второй номер рейтинга журнала, которым является чемпион WBO в этом весе Хилберто Рамирес. Но в данном случае журнал сделал исключение.

«Я не против того, чтобы титул The Ring был на кону в бое Гроувз — Смит, — сказал главный редактор журнала Даг Фишер. — Хотя идеальным является бой первого и второго номеров рейтинга, в наши полномочия входил назначение боя между первым и третьим номерами, и в отличие от ситуации с боями Джошуа- Паркер и Лара — Херд, где вторые номера рейтинга (Уайлдер и Чарло) были слишком сильны, чтобы их игнорировать, я не считаю Рамиреса сильным вторым номером рейтинга. Я знаю, что Рамирес владеет чемпионским титулом, но я не вижу, что он чем-то лучше Смита. Честно сказать, мне нравится Рамирес, но думаю, он немного переоценен».

Финал WBSS Гроувз — Смит состоится 28 сентября в Джидде (Саудовская Аравия). Организаторы турнира не объяснили, почему не захотели проводить поединок между двумя британскими боксерами на территории туманного Альбиона, но, судя по всему, инвесторы из Саудовской Аравии предложили больше денег.

Кстати, в Джидде в мае должен был пройти финал WBSS в первом тяжелом весе между Александром Усиком (14−0, 11 KO) и Муратом Гассиевым (26−0, 19 KO), но украинский боксер получил травму локтя и бой перенесли в Москву. В итоге 21 июля Усик победил единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (WBC, WBA Super, IBF и WBO), а также обладателем титула по версии журнала The Ring и кубка Muhammad Ali Trophy.

Изначально бой Гроувз — Смит планировался на 2 июня в Лондоне, но бой отложили из-за травмы одного из финалистов. Чемпион повредил плечо в полуфинальном бою с Юбенком-младшим, и ему пришлось перенести операцию.

Позже появилась информация, что Крис Юбенк-младший, несмотря на поражение, заменит в финале Гроувза, поскольку тот не успеет восстановиться к намеченным срокам. Однако позже медики допустили чемпиона до финала.

Отметим, что Гроувз в 2014 году был спарринг-партнером казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), владеющего титулами WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Работу с GGG британец назвал «худшим опытом в жизни».