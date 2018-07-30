Обладатель Кубка мира по кикбоксингу из Казахстана дебютировал в профи-боксе с победы нокаутом

Соперником 23-летнего Жантурсынова, выступающего в первом тяжелом весе, по дебютном бою на профи-ринге был американец Майкл Коронадо (1−2−1).

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Их поединок состоялся в рамках вечера бокса в Остине (штат Техас, США) и завершился победой казахстанца нокаутом во втором раунде.

«Это его первый бой среди профессионалов по боксу. Асхат обладатель Кубка мира по кикбоксингу и двукратный чемпион Азии. В кикбоксинге он многого добился, теперь решил попробовать себя в боксе. Он у меня тренировался, но потом перешел в кикбоксинг. Теперь вернулся и провел первый бой.

Конечно, не сказать, что соперник в первом бою был такого высокого уровня. Асхат должен был почувствовать себя… После кикбоксинга нужно было перестроиться. Это очень важно. Выиграл досрочно свой бой во втором раунде, — рассказал Мусаханов.

В рамках вечера бокса в Остине выступили и еще два казахстанца. 25-летний тяжеловес Али Балоев (6−0, 5 КО) встречался за пояс по версии NABF с американцем Ричард Уркизо (3−5−2, 1 КО), а 21-летний Искандер Харсан (4−0, 4 КО) боксировал с мексиканцем Мануэлем Рубалкавой (4−28).