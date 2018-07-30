Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Уфа
Локомотив М
Футбол. Первый дивизион
29.07
Чертаново3
Балтика1
Футбол. Премьер-лига
29.07
Рубин2
Краснодар1
Футбол. Первый дивизион
29.07
Тамбов0
Нижний Новгород0
Футбол. Зарубежный
29.07
Мариуполь1
Десна4
Футбол. Зарубежный
29.07
Шахтер Д3
Арсенал К0
Все события
Фоторепортажи
21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
22«Спартак» — 2018/19: как он будет выглядеть
10:50 (мск), источник: Vesti.kz

Обладатель Кубка мира по кикбоксингу из Казахстана дебютировал в профи-боксе с победы нокаутом

Обладатель Кубка мира по кикбоксингу Асхат Жантурсынов успешно начал карьеру профессионального боксера. Подробностями с корреспондентом Vesti.kz поделился наставник спортсмена Сагатбек Мусаханов.

Соперником 23-летнего Жантурсынова, выступающего в первом тяжелом весе, по дебютном бою на профи-ринге был американец Майкл Коронадо (1−2−1).

Читайте также
Казахстанский тяжеловес проведет титульный бой в США

Их поединок состоялся в рамках вечера бокса в Остине (штат Техас, США) и завершился победой казахстанца нокаутом во втором раунде.

«Это его первый бой среди профессионалов по боксу. Асхат обладатель Кубка мира по кикбоксингу и двукратный чемпион Азии. В кикбоксинге он многого добился, теперь решил попробовать себя в боксе. Он у меня тренировался, но потом перешел в кикбоксинг. Теперь вернулся и провел первый бой.

Конечно, не сказать, что соперник в первом бою был такого высокого уровня. Асхат должен был почувствовать себя… После кикбоксинга нужно было перестроиться. Это очень важно. Выиграл досрочно свой бой во втором раунде, — рассказал Мусаханов.

В рамках вечера бокса в Остине выступили и еще два казахстанца. 25-летний тяжеловес Али Балоев (6−0, 5 КО) встречался за пояс по версии NABF с американцем Ричард Уркизо (3−5−2, 1 КО), а 21-летний Искандер Харсан (4−0, 4 КО) боксировал с мексиканцем Мануэлем Рубалкавой (4−28).

«Успешно выступили и двое других наших боксеров — выиграли свои бои. Али Балоев выиграл в первом раунде нокаутом. Искандер Харсан победил досрочно в третьем раунде», — поделился тренер.

Велогонщик финишировал последним на "Тур де Франс" и собрал 225 тысяч долларов
«Перебор»: как награждение футболистов вызвало конфликт
Анастасия Потапова: Мой парень не может быть мямлей
Царица художественной гимнастики: Винер -Усмановой - 70
Федор Емельяненко: Каждый бой может быть последним
Ибрагимович оформил хет-трик за «Лос-Анджелес Гэлакси»
Международный кубок чемпионов: что там происходит?
Бердыев досрочно покинул пресс-конференцию после матча
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка