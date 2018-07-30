Данияр Елеусинов уже в третьем бою в профи вышел на восьмираундовую дистанцию
Стали известны некоторые подробности третьего боя казахстанского боксера Данияра Елеусинова (2−0, 1 КО) на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.
Стали известны некоторые подробности третьего боя казахстанского боксера Данияра Елеусинова (2−0, 1 КО) на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.
Изначально Елеусинов, выступающий в полусреднем весе, должен был провести бой 28 июля на арене О2 в Лондоне. Однако поединок казахстанца перенесли на неделю позже и в другой город — в Кардифф (Уэльс) на 4 августа.
Соперником 27-летнего Елеусинова будет 30-летний Габор Горбич (24−11, 14 КО). Причем соперники должны были провести бой еще в начале июня, но венгр получил травму. В итоге казахстанцу нашли замену в лице Золтана Шабо (24−12, 10 КО), который продержался все шесть раундов и проиграл Елеусинову по очкам.
Третий бой Елеусинова рассчитан на восемь раунд и станет для него первым в подобном формате. Горбич же уже имеет опыт подобных поединков.
Добавим, что в Казахстане этот бой будет транслировать в прямом эфире телеканал «Хабар». По времени Астаны он пройдет в ночь с 4 на 5 августа.