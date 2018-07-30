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15:53 (мск), источник: Vesti.kz

Быстрее Головкина, но медленнее Ломы. Кто из рейтинга P4P стартовал с восьми раундов раньше Елеусинова

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (2−0, 1 КО) 4 августа в Кардиффе проведет свой третий поединок на профи-ринге. Бой с венгром Габором Горбичем в случае прохождения всей дистанции станет для него настоящей проверкой функциональной готовности — встреча рассчитана на восемь раундов.

Не каждый топовый профи имеет в своем активе восемь «трехминуток» буквально на старте карьеры. Vesti.kz подготовили материал, кого обошел Елеусинов по этому показателю.

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Примечательно, что в своем последнем интервью для нашего сайта казахстанский боксер отмечал, что на данный момент имеет не совсем идеальные кондиции. Причиной тому болезнь, которую он перенес совсем недавно. Это может сказаться на его «функционалке» во время будущего боя с Гарбичем.

Хорошо, если олимпийскому чемпиону удастся разобраться с венгром за несколько раундов. Иначе восемь отрезков могут превратиться в настоящее испытание и проблему. Тем не менее, не стоит забывать о том, что Елеусинов — мастер своего дела, который будет учитывать все условия.

Выход на восемь раундов также говорит о перспективах развития его карьеры. Наверняка его команда планирует вывести его на серьезные встречи уже к десятому поединку. И сейчас ему дают возможность «продышаться».

Если сравнивать с топами списка лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P), составленный на сайте BoxRec, то Елеусинов далеко не последний по этому специфическому показателю.

Особое место, конечно, занимает украинец Василий Ломаченко. Двукратный олимпийский чемпион уже во втором бою в карьере вышел на ринг в 12-раундовом бою. Причем на кону стоял титул чемпиона мира по версии WBO. Начинал же он свою карьере с поединка в десять раундов.

Продебют тайского профи Висаксила Вангека предусматривал восемь «трехминуток». В данное время боксер, который также известен как Срисакет Сор Рунгвисаи, является чемпионом мира по версии WBC в наилегчайшем весе.

Новоиспеченный абсолютный чемпион мира (WBC, WBA Super, IBF, WBO, The Ring) из Украины в первом тяжелом весе Александр Усик также, как и Елеусинов, вышел на восемь раундов в третьем поединке на профи-ринге.

Собственно, «скороспелые» закончились. Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBO в среднем весе Геннадий Головкин достиг этой отметки в восьмом бою. Столько же времени затратил на это и гордость Англии Энтони Джошуа.

Ставший в последние пару лет «родным» для казахстанцев мексиканец Сауль Альварес первые пять поединков провел в лайтовом режиме — по четыре раунда. Далее последовала серия «три по шесть». И наконец начались поединки посерьезнее: восемь, десять и так далее.

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Американский «охотник» Теренс Кроуфорд и вовсе долго время поколачивал соперников в коротких поединках. Только 15-й стал для него восьмираундовым. Сейчас он считается лидером весовой категории, где выступает и наш Елеусинов — в полусреднем весе.

К слову, звезды профи-бокса в лице филиппинца Мэнни Пакьяо и американца Флойда Мейвезера-младшего также не имеют в «рекорде» столь длительных боев на начальном этапе карьеры. Если же брать в расчет казахстанских боксеров, то стоит вспомнить Марата Мазимбаева — «снайпер» сразу первые два боя отработал в формате восьми раундов.

Напомним, в профи Елеусинов дебютировал 28 апреля в Нью-Йорке, когда за три раунда нокаутировал американца Ноа Кидда (3−1−1, 2 КО). Второй поединок казахстанец провел в Лондоне, где единогласным решением победил венгра Золтана Шабо (24−12, 10 КО). Интересы казахстанца представляет британская компания Matchroom промоутера Эдди Хирна.

Бой с Горбичем пройдет в ночь на пятое августа. В прямом эфире его покажет телеканал «Хабар».

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