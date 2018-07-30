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15:46 (мск), источник: Sports.kz

«Канело» неожиданно дал интервью перед вторым боем с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) согласился пообщаться с журналистами в преддверии рематча с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«За кулисами с “Канело” во время его интервью премии Telly Award — “Лицом к лицу”. Выйдет в следующем месяце! #CaneloGGG», — пишет в твиттере промоутерская компания «Канело» Golden Boy Promotions.

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Отметим, что Telly Award — ежегодная премия в области теле- и кинопроизводства.

Второй бой «Канело» — GGG состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На него букмекерская контора 1XBETпредлагает такие коэффициенты:

победа Головкина — 1.57, победа Альвареса — 2.75, ничья — 23.

Их первый бой прошел 16 сентября 2017 года там же и закончился скандальной ничьей: многие эксперты и фанаты убеждены, что судьи «ограбили» казахстанского боксера.

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