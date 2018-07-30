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16:53 (мск), источник: Р-Спорт

Менеджер Лебедева рассказал о планах проведения боя с топовым боксером

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Василий Конов-мл. Россиянин Денис Лебедев заинтересован в проведении боя в ближайшем будущем с ведущими боксерами первого тяжелого веса, заявил РИА Новости менеджер 38-летнего спортсмена Вадим Корнилов.

Источник: РИА "Новости"

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в феврале сообщила, что Лебедев, не принимающий участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), объявлен «чемпионом в отпуске», но будет обязан встретиться с победителем суперсерии. Абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе стал украинец Александр Усик. Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявлял, что сторона Лебедева размышляет над идеей проведения боя с Усиком.

«Денис пока просто тренируется, непонятно, с кем он будет выступать и где. Я общался с ним на днях, он очень заинтересован в том, чтобы провести бой с кем-то из топовых боксеров в скором будущем», — сказал Корнилов по телефону.

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