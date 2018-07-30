Менеджер Лебедева рассказал о планах проведения боя с топовым боксером
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Василий
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в феврале сообщила, что Лебедев, не принимающий участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), объявлен «чемпионом в отпуске», но будет обязан встретиться с победителем суперсерии. Абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе стал украинец Александр Усик. Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявлял, что сторона Лебедева размышляет над идеей проведения боя с Усиком.
«Денис пока просто тренируется, непонятно, с кем он будет выступать и где. Я общался с ним на днях, он очень заинтересован в том, чтобы провести бой с