Инсайдер сообщил новую дату боя за отобранный у Головкина титул IBF

По его информации, дата 10 ноября пока официально не утверждена, но команды боксеров прорабатывают этот вариант. Планируется, что поединок пройдет в Nassau Coliseum, крытом многофункциональном комплексе в Юниондэйл (Нью-Йорк, США), а трансляцию будет вести телеканал HBO.

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При этом ранее сам Рафаэль в качестве возможной даты боя Джейкобс — Деревянченко называл — 27 октября, а местом проведения — Madison Square Garden. За эту арену выступает промоутер американца Эдди Хирн.

Титул IBF в среднем весе стал вакантным в июне этого года после того, как организация отобрала его у казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), владеющего также поясами WBC, WBA (Super) и IBO. Причиной послужил отказ казахстанца дать письменное согласие на проведение до 3 августа поединка с Деревянченко, который был обязательным претендентом.

Вскоре после лишения титула IBF Головкин с большими сложностями сумел договориться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) о реванше на 15 сентября. Боксеры вернутся туда, где год назад завершил бой спорной ничьей — на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).