Инсайдер сообщил новую дату боя за отобранный у Головкина титул IBF

По его информации, дата 10 ноября пока официально не утверждена, но команды боксеров прорабатывают этот вариант. Планируется, что поединок пройдет в Nassau Coliseum, крытом многофункциональном комплексе в Юниондэйл (Нью-Йорк, США), а трансляцию будет вести телеканал HBO.
При этом ранее сам Рафаэль в качестве возможной даты боя Джейкобс — Деревянченко называл — 27 октября, а местом проведения — Madison Square Garden. За эту арену выступает промоутер американца Эдди Хирн.
Титул IBF в среднем весе стал вакантным в июне этого года после того, как организация отобрала его у казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), владеющего также поясами WBC, WBA (Super) и IBO. Причиной послужил отказ казахстанца дать письменное согласие на проведение до 3 августа поединка с Деревянченко, который был обязательным претендентом.
Вскоре после лишения титула IBF Головкин с большими сложностями сумел договориться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) о реванше на 15 сентября. Боксеры вернутся туда, где год назад завершил бой спорной ничьей — на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Добавим, что Головкин в марте 2017 года победил Джейкобса единогласным решением. Американец в день поединка отказался проходить взвешивание для IBF, поэтому на титул не претендовал, но теперь это правило отменено. Перед тем боем Деревянченко был одним из спарринг-партнеров Джейкобса.