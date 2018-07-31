«Канело» сдал первый допинг-тест после объявления сделки о реванше с Головкиным

«WBC только что получил от VADA отчет о допинг-тесте “Канело” за 13 июля. Результат отрицательный», — написал Сулейман в своем твиттере.

Напомним, что в феврале этого года две допинг-пробы Альвареса оказались положительными на запрещенный препарат кленбутерол. Впоследствии мексиканец отказался от запланированного на 5 мая реванша с чемпионом WBA (Super), IBO и WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), а Атлетической комиссией штата Невада наложила на него шестимесячную дисквалификацию.

В мае «Канело» возобновил сотрудничество с VADA (Ассоциацией добровольного тестирования на допинг). Это было одним из основных требований команды Головкина для организации их повторного поединка.