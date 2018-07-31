«Канело» сдал первый допинг-тест после объявления сделки о реванше с Головкиным

«WBC только что получил от VADA отчет о
Напомним, что в феврале этого года две
В мае «Канело» возобновил сотрудничество с VADA (Ассоциацией добровольного тестирования на допинг). Это было одним из основных требований команды Головкина для организации их повторного поединка.
Срок дисквалификации «Канело» истекает в августе, а выход на ринг запланирован на 15 сентября. Мексиканцу все же удалось договориться с Головкиным о реванше на эту дату — стороны объявили о заключении сделки в середине июня. Боксеры вернутся туда, где ровно год назад завершили бой вничью, — на арену