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10:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» сдал первый допинг-тест после объявления сделки о реванше с Головкиным

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) успешно прошел еще один допинг-тест. Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

«WBC только что получил от VADA отчет о допинг-тесте “Канело” за 13 июля. Результат отрицательный», — написал Сулейман в своем твиттере.

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Напомним, что в феврале этого года две допинг-пробы Альвареса оказались положительными на запрещенный препарат кленбутерол. Впоследствии мексиканец отказался от запланированного на 5 мая реванша с чемпионом WBA (Super), IBO и WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), а Атлетической комиссией штата Невада наложила на него шестимесячную дисквалификацию.

В мае «Канело» возобновил сотрудничество с VADA (Ассоциацией добровольного тестирования на допинг). Это было одним из основных требований команды Головкина для организации их повторного поединка.

Срок дисквалификации «Канело» истекает в августе, а выход на ринг запланирован на 15 сентября. Мексиканцу все же удалось договориться с Головкиным о реванше на эту дату — стороны объявили о заключении сделки в середине июня. Боксеры вернутся туда, где ровно год назад завершили бой вничью, — на арену T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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