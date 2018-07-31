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10:50 (мск), источник: Vesti.kz

IBF назначила вторые торги на бой за отобранный у Головкина титул и отменила их в тот же день

Стали известны новые подробности по организации боя за вакантный титул IBF в среднем весе между экс-чемпионом мира американцем Дэниэлом Джейкобсом (34−2, 29 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (12−0, 10 КО).

Как сообщает Fightnews.com, 30 июля Международная боксерская федерация (IBF) назначила вторые промоутерские торги на право организации этого поединка. Торги были намечены на 9 августа, но были отменены в тот же день. Причина — стороны достигли соглашения, но подробности не уточняются.

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Сам поединок был санкционирован 11 июня. Однако представители Джейкобса и Деревянченко не сумели договориться в установленный срок, и IBF назначила промоутерские торги на 5 июля, которые позже перенесли на 10-е число. В тот же день (10 июля) стороны официально объявили о заключении сделки на бой.

Однако 30 июля IBF выступила с заявлением о назначении вторых промоутерских торгов по бою Джейкобс — Деревянченко на 9 августа, которые должны были пройти в офисах представителей бойцов. По их условиям, промоутеры боксеров должны будут перечислить невозвратный взнос за участие в размере 5000 долларов. Также они должны предоставить чек на десять процентов от общей суммы ставки. В течение пяти рабочих дней после подачи заявок, выигравшему торги промоутеру будет необходимо отправить еще один чек в размере десять процентов от общей суммы заявки (в общей сложности, 20 процентов).

Почему IBF назначила вторые промоутерские торги, пока неизвестно.

Между тем инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что бой Деревянченко — Джейкобс может пройти 10 ноября в Нью-Йорке. До этого возможной датой поединка называлось 27 октября.

Титул IBF в среднем весе стал вакантным в июне этого года после того, как организация отобрала его у казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), владеющего также поясами WBC, WBA (Super) и IBO. Причиной послужил отказ казахстанца дать письменное согласие на проведение до 3 августа поединка с Деревянченко, который был обязательным претендентом.

Вскоре после лишения титула IBF Головкин с большими сложностями сумел договориться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) о реванше на 15 сентября. Боксеры вернутся туда, где год назад завершил бой спорной ничьей — на арену T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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