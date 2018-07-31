Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Тобол Кс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
ЦСКА
Футбол. Кубок России
19:00
Красный-СГАФКСТ
Днепр См
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Шкендия
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Легия
Все события
Фоторепортажи
22«Спартак» — 2018/19: как он будет выглядеть
21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
10:53 (мск), источник: Vesti.kz

Менеджер Елеусинова уточнил формат третьего боя на профи-ринге

Менеджер казахстанского боксера Данияра Елеусинова (2−0, 1 КО) Зия Алиев прокомментировал в беседе с корреспондентом Vesti.kz информацию о том, что олимпийский чемпион проведет ближайший бой в восьмираундовом формате.

Третий бой 27-летнего казахстанского боксера намечен на 4 августа в Кардиффе.

Читайте также
Данияр Елеусинов уже в третьем бою в профи вышел на восьмираундовую дистанцию

Соперником станет венгр Габор Горбич (24−11, 14 КО).

«Данияр дерется шесть раундов, а не восемь. Я немного удивился, когда увидел такую информацию и сразу позвонил партнерам. Они подтвердили, что раундов будет шесть. Восьмираундовый бой у Данияра будет следующим, после 4 августа», — рассказал Алиев.

Ранее Елеусинов рассказал о своей готовности к бою с Горбичем. По его словам, он не смог полноценно подготовиться, но настроен на победу. В прямом эфире поединок Елеусинова с Горбичем покажет телеканал «Хабар».

Экзамен в Ереване. Превью к ответному матчу Лиги Европы "Пюник" - "Тобол"
Головин в «Монако». Как это будет
Роналду начал разорять итальянских болельщиков
Футбол в России круче хоккея. Почему прав Дзюба
Гилерме чуть не утопил «Локо», но отбил пенальти и спас его
Шубенков: на чемпионате Европы планирую порвать всех соперников
В московском метро появился поезд ЦСКА. Кафельников недоволен
Двое уехали, трое вернулись. Все российские переходы в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка