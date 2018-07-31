Менеджер Елеусинова уточнил формат третьего боя на профи-ринге

Третий бой 27-летнего казахстанского боксера намечен на 4 августа в Кардиффе.

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Соперником станет венгр Габор Горбич (24−11, 14 КО).

«Данияр дерется шесть раундов, а не восемь. Я немного удивился, когда увидел такую информацию и сразу позвонил партнерам. Они подтвердили, что раундов будет шесть. Восьмираундовый бой у Данияра будет следующим, после 4 августа», — рассказал Алиев.