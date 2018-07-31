Менеджер Елеусинова уточнил формат третьего боя на профи-ринге

Третий бой 27-летнего казахстанского боксера намечен на 4 августа в Кардиффе.
Соперником станет венгр Габор Горбич (24−11, 14 КО).
«Данияр дерется шесть раундов, а не восемь. Я немного удивился, когда увидел такую информацию и сразу позвонил партнерам. Они подтвердили, что раундов будет шесть. Восьмираундовый бой у Данияра будет следующим, после 4 августа», — рассказал Алиев.
Ранее Елеусинов рассказал о своей готовности к бою с Горбичем. По его словам, он не смог полноценно подготовиться, но настроен на победу. В прямом эфире поединок Елеусинова с Горбичем покажет телеканал «Хабар».