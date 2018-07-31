Не хватило терпения, или как команда Деревянченко подставила своего боксера с «поясом Головкина»
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз поделился мнением по поводу ситуации вокруг боя за вакантный титул IBF в среднем весе между
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз поделился мнением по поводу ситуации вокруг боя за вакантный титул IBF в среднем весе между
Титул IBF стал вакантным в июне этого года после того, как организация отобрала его у казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), владеющего также поясами WBC, WBA (Super) и IBO. Причиной послужил отказ казахстанца дать письменное согласие на проведение до 3 августа поединка с Деревянченко, который был обязательным претендентом.
Это было одним из условий, которое IBF поставила перед казахстанским боксером, когда разрешила ему провести 5 мая бой против американца Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 КО).
Дело в том, что IBF отказалась санкционировать кандидатуру Мартиросяна для добровольной защиты титула Головкиным. В команде казахстанца решили воспользоваться правом отсрочки, и организация удовлетворила запрос чемпиона — 5 мая в Карсоне (штат Калифорния, США) Головкин во втором раунде нокаутировал претендента. Сообщалось, что разрешение этой ситуации обошлось GGG в 20 тысяч долларов, которые он заплатил организации за возможность сохранить свой чемпионский титул.
Но взамен IBF потребовала от казахстанца в течение 90 дней со дня боя с Мартиросяном (до 3 августа 2018 года) провести защиту титула в бою с Деревянченко. Поскольку Головкин не выполнил эти условия, отсрочка предоставлена не была и его лишили титула.
При этом Головкин планировал выполнить обязательства перед IBF 5 мая, когда должен был состояться
Головкин вскоре после лишения титула IBF сумел договориться о реванше с «Канело». Их поединок пройдет 15 сентября на арене
Со своей стороны IBF санкционировала бой за вакантный титул, обязав Джейкобса и Деревянченко договориться. Однако стороны не уложились в намеченные сроки и организация назначила промоутерские торги. В середине июля стороны объявили о заключении сделки, но недавно стало известно, что 30 июля IBF
По мнению Эмброуза, команда Деревянченко немного поспешила, вынудив IBF принять решение по Головкину. По его мнению, теперь украинец оказался не в самой выгодной ситуации.
«Менеджмент Деревянченко переусердствовал с давлением на IBF по поводу требований об обязательной защиты в августе. Головкин просто не мог принять этот бой
Если бы команда Деревянченко проявила немного терпения и дождалась, чтобы Головкин провел защиту титула после реванша с «Канело», то выиграла бы гораздо больше. Сейчас жеДеревенченко должен победить опасного Джейкобса, чтобы выиграть титул IBF, и нет никакой гарантии, что он сможет выиграть этот бой. Деревянченко — боец с медленной скоростью рук и движением. Он не сможет перебить Джейкобса.
Даже если Деревенченко победит, неясно, захочет ли победитель реванша «Канело» — Головкин побороться за титул IBF, так как это менее денежный бой. Канело и Головкин могут заработать больше за бои с такими парнями, такими как Риота Мурата или Джермалл Чарло. Головкин, скорее всего, сразится с Сондерсом (чемпионом WBO), а затем с Муратой. Джейкобс — Деревенченко почти наверняка будут забыты для «Канело» и Головкина, — написал автор.