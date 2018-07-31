Не хватило терпения, или как команда Деревянченко подставила своего боксера с «поясом Головкина»

Титул IBF стал вакантным в июне этого года после того, как организация отобрала его у казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), владеющего также поясами WBC, WBA (Super) и IBO. Причиной послужил отказ казахстанца дать письменное согласие на проведение до 3 августа поединка с Деревянченко, который был обязательным претендентом.

Это было одним из условий, которое IBF поставила перед казахстанским боксером, когда разрешила ему провести 5 мая бой против американца Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 КО).

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Дело в том, что IBF отказалась санкционировать кандидатуру Мартиросяна для добровольной защиты титула Головкиным. В команде казахстанца решили воспользоваться правом отсрочки, и организация удовлетворила запрос чемпиона — 5 мая в Карсоне (штат Калифорния, США) Головкин во втором раунде нокаутировал претендента. Сообщалось, что разрешение этой ситуации обошлось GGG в 20 тысяч долларов, которые он заплатил организации за возможность сохранить свой чемпионский титул.

Но взамен IBF потребовала от казахстанца в течение 90 дней со дня боя с Мартиросяном (до 3 августа 2018 года) провести защиту титула в бою с Деревянченко. Поскольку Головкин не выполнил эти условия, отсрочка предоставлена не была и его лишили титула.

При этом Головкин планировал выполнить обязательства перед IBF 5 мая, когда должен был состояться матч-реванш с Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), но поединок отменили из-за двух положительных допинг-проб у мексиканца, который позже получил шестимесячную дисквалификацию, а GGG сразился в Мартиросяном.

Головкин вскоре после лишения титула IBF сумел договориться о реванше с «Канело». Их поединок пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где год назад боксеры не смогли выявить победителя, и будет показан каналом HBO по системе платных трансляций (PPV).

Со своей стороны IBF санкционировала бой за вакантный титул, обязав Джейкобса и Деревянченко договориться. Однако стороны не уложились в намеченные сроки и организация назначила промоутерские торги. В середине июля стороны объявили о заключении сделки, но недавно стало известно, что 30 июля IBF почему-то назначила вторые торги, которые были отменены в тот же день. Причина — боксерам удалось договориться. Ожидается, что титульный поединок состоится 10 ноября в Нью-Йорке.

По мнению Эмброуза, команда Деревянченко немного поспешила, вынудив IBF принять решение по Головкину. По его мнению, теперь украинец оказался не в самой выгодной ситуации.

«Менеджмент Деревянченко переусердствовал с давлением на IBF по поводу требований об обязательной защиты в августе. Головкин просто не мог принять этот бой из-за запланированного на 15 сентября реванша с «Канело». Для GGG было бы просто нереально выйти в августе против Деревянченко, а спустя чуть больше месяца вернуться на ринг с «Канело». Этот шаг действительно не помог Деревенченко, так как теперь он должен столкнуться с Джейкобом в поединке, который не привлечет такой же большой интерес, как бой против Головкина.

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Если бы команда Деревянченко проявила немного терпения и дождалась, чтобы Головкин провел защиту титула после реванша с «Канело», то выиграла бы гораздо больше. Сейчас жеДеревенченко должен победить опасного Джейкобса, чтобы выиграть титул IBF, и нет никакой гарантии, что он сможет выиграть этот бой. Деревянченко — боец с медленной скоростью рук и движением. Он не сможет перебить Джейкобса.