Названы даты и место боя Сондерса с обязательным претендентом на титул в весе Головкина

По информации BoxingTalk, поединок состоится на территории американца — 20 октября в Провиденсе (штат Род-Айленд, США). Бой будет показан на онлайн-стримминге DAZN.

До этого Сондрес не провел ни одного поединка на территории США. В своем последнем бою он победил экс-чемпиона IBF в среднем весе Давида Ламье в Канаде, и эта встреча стала первой, которую он провел не в Британии.

Ранее сообщалось, что WBO дала Сондерсу и Андраде десять дней, чтобы договориться о поединке, однако стороны консенсуса не достигли и теперь их ждут промоутерские торги. Они назначены на 25 июля в Киссимми, штат Флорида (США). Минимальная ставка составляет 200 000 тысяч долларов.

Изначально защиту титула Сондерс должен был провести этой весной против соотечественника Мартина Мюррея (36−4−1, 17 КО). Однако дважды бой срывался по вине чемпиона.