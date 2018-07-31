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16:04 (мск), источник: Vesti.kz

Названы даты и место боя Сондерса с обязательным претендентом на титул в весе Головкина

Стали известны даты и место проведения боя между чемпионом мира по версии WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (26−0, 12 КО) и его обязательным претендентом в лице американца Деметриусом Андраде (25−0, 16 КО).

По информации BoxingTalk, поединок состоится на территории американца — 20 октября в Провиденсе (штат Род-Айленд, США). Бой будет показан на онлайн-стримминге DAZN.

До этого Сондрес не провел ни одного поединка на территории США. В своем последнем бою он победил экс-чемпиона IBF в среднем весе Давида Ламье в Канаде, и эта встреча стала первой, которую он провел не в Британии.

Ранее сообщалось, что WBO дала Сондерсу и Андраде десять дней, чтобы договориться о поединке, однако стороны консенсуса не достигли и теперь их ждут промоутерские торги. Они назначены на 25 июля в Киссимми, штат Флорида (США). Минимальная ставка составляет 200 000 тысяч долларов.

Изначально защиту титула Сондерс должен был провести этой весной против соотечественника Мартина Мюррея (36−4−1, 17 КО). Однако дважды бой срывался по вине чемпиона.

Сондерс объяснял это травмами, но Мюррей не верит этому, полагая, что тот пытался воспользоваться возможностью договориться о бое с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) или мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). Однако Сондерс оказался в пролете, так как Головкин и «Канело» договорились о реванше на 15 сентября.

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