"Сделаю из него Боксера!". Американский тренер экс-чемпиона мира рассказал о работе с казахстанцем

27-летний средневес боксировал только в Казахстане и идет без поражений. В дебютном поединке Раимкулова была зафиксирована ничья, а два других противостояния он выиграл.

«Мы работаем вместе всего одну неделю. Его имя Темирлан Раимкулов. Мы с его отцом тренировались у одного специалиста — заслуженного тренера КазССР Кенеса Омарова в Жамбыле», — рассказал Козловски.

Российско-американский тренер Майк Козловски или Михаил Козловский, как его знают на родине, не первый год работает в США. С 2007 года специалист работает с британским легковесом Люком Кэмпбеллом (18−2, 15 КО), которого довел до победы на Олимпиаде-2016 и помог перейти в профи.

Воспитанником Козловского является бывший чемпион мира во втором полусреднем весе среди профи Юрий Форман (34−3, 10 КО), представлявший Израиль и США. С оптимизмом тренер смотрит и в будущее казахстанца.

«Единственное, что уже обозначилось — у парня много пробелов в технике и работе ног, что не может меня не радовать. Если мне удастся, благодаря моей технике и работе ног, сделать из него Боксера, то у него, несомненно, будет, как минимум, хорошее будущее в профессиональном боксе. Теперь все зависит только от него. Насколько он будет быстро и грамотно изучать мою технику и работу ног.

И сколько у него окажется терпения в моем довольно нелегком, как с психологическом, так с физической точек зрения, тренировочном процессе. Еще радует, что он уже побывал в зале «великого» Фредди Роуча, и увидит большую разницу. Уверен, что в лучшую сторону, в моем подходе к тренировочному процессу. Надеюсь, это еще больше будет его мотивировать и поможет верить в свое будущее, — считает Козловски.