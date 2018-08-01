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09:40 (мск), источник: Vesti.kz

WBO присвоила Усику звание «суперчемпиона» и приблизила его к бою с Джошуа

Чемпионский комитет Всемирной боксерской организации (WBO) принял решение присвоить чемпиону организации в первом тяжелом весе украинцу Александру Усику (15−0, 11 КО) звание «суперчемпиона». Об этом пишет vRINGe.com.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, в случае перехода в супертяжелый вес Усик сможет сразу же стать официальным претендентом для действующего обладателя титула — сейчас это британец Энтони Джошуа (21−0, 20 КО).

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«Комитет проголосовал за то, чтобы присвоить Усику звание суперчемпиона, он получит специальный пояс, — рассказал в интервью talkSPORT представитель WBO. — Согласно правилам нашей организации, теперь его промоутер может запросить чемпионский комитет назначить Усика обязательный претендентом в супертяжелом весе».

Напомним, что Усик завоевал титул WBO в сентябре 2016 года, победив по очкам поляка Кшиштофа Гловацки, и с тех пор провел пять успешных его защит.

21 июля этого года в Москве Усик стал абсолютным чемпионом мира, объединив титулы WBC, WBA, IBF и WBO в первом тяжелом весе благодаря победе над россиянином Муратом Гассиевым (26−1, 19 КО).

Ожидается, что следующий бой украинец проведет в рамках нынешней категории против британца Тони Беллью, после чего поднимется в супертяжелый вес.

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