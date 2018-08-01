Данияр Елеусинов прибыл в Кардифф на свой третий бой в профи
Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (2−0, 1 КО) прибыл в Кардифф (Уэльс), где ему предстоит провести третий бой на профессиональном ринге.
Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (2−0, 1 КО) прибыл в Кардифф (Уэльс), где ему предстоит провести третий бой на профессиональном ринге.
«Кардифф — красивый город», — поделился олимпийский чемпион в своем Instagram впечатлениями от столицы Уэльса.
Изначально Елеусинов, выступающий в полусреднем весе, должен был провести бой 28 июля на арене О2 в Лондоне. Однако поединок перенесли на неделю позже и в другой город — в Кардифф на 4 августа.
Соперником 27-летнего Елеусинова будет 30-летний Габор Горбич (24−11, 14 КО). Причем соперники должны были провести бой еще в начале июня, но венгр получил травму. В итоге казахстанцу нашли замену в лице Золтана Шабо (24−12, 10 КО), который продержался все шесть раундов и проиграл Елеусинову по очкам.
В Казахстане этот бой будет транслировать в прямом эфире телеканал «Хабар». По времени Астаны он пройдет в ночь с 4 на 5 августа.