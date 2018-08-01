Головкин спрогнозировал исход реванша с «Канело»
Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) в интервью ESPN Deportes поделился ожиданиями от предстоящего
Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) в интервью ESPN Deportes поделился ожиданиями от предстоящего
Их повторный бой состоится 15 сентября в
«Я выиграл первый бой (с “Канело”). Я чувствую это не только потому, что видел статистику, но и потому, что многие люди видели это. Я сохранил пояса и вернулся с ними домой. Я продолжаю и буду быть чемпионом мира. Если судьи будут справедливы, то второй поединок будет важным для меня и для всего бокса. Я думаю, это будет тяжелый поединок, потому что мы оба — нелегкие соперники. Мне кажется, второй бой не пройдет всю дистанцию», — опубликовал частью интервью с Головкиным на своей странице в Instagram журналист ESPN Deportes Бернардо Осуна.
Также журналист выложил у себя в соцсетях несколько фотографий с тренировок Головкина в зале Big Bear (штат Калифорния, США), где казахстанец готовится к реваншу с «Канело».