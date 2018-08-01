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10:17 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин спрогнозировал исход реванша с «Канело»

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) в интервью ESPN Deportes поделился ожиданиями от предстоящего матча-реванша с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

Источник: Reuters

Их повторный бой состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile (штат Невада, США), где ровно год назад боксеры не смогли выявить победителя. Тогда их 12-раундовое противостояние завершилось спорной ничьей.

«Я выиграл первый бой (с “Канело”). Я чувствую это не только потому, что видел статистику, но и потому, что многие люди видели это. Я сохранил пояса и вернулся с ними домой. Я продолжаю и буду быть чемпионом мира. Если судьи будут справедливы, то второй поединок будет важным для меня и для всего бокса. Я думаю, это будет тяжелый поединок, потому что мы оба — нелегкие соперники. Мне кажется, второй бой не пройдет всю дистанцию», — опубликовал частью интервью с Головкиным на своей странице в Instagram журналист ESPN Deportes Бернардо Осуна.

Также журналист выложил у себя в соцсетях несколько фотографий с тренировок Головкина в зале Big Bear (штат Калифорния, США), где казахстанец готовится к реваншу с «Канело».

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