Головкин спрогнозировал исход реванша с «Канело»

«Я выиграл первый бой (с “Канело”). Я чувствую это не только потому, что видел статистику, но и потому, что многие люди видели это. Я сохранил пояса и вернулся с ними домой. Я продолжаю и буду быть чемпионом мира. Если судьи будут справедливы, то второй поединок будет важным для меня и для всего бокса. Я думаю, это будет тяжелый поединок, потому что мы оба — нелегкие соперники. Мне кажется, второй бой не пройдет всю дистанцию», — опубликовал частью интервью с Головкиным на своей странице в Instagram журналист ESPN Deportes Бернардо Осуна.