Головкин может остаться без большого боя в декабре

В качестве возможного соперника Мураты называется ирландец Джейсон Куигли (14−0, 11 KO), несмотря на то, что Риоте уже назначен обязательный претендент в лице американского боксера Роба Бранта (23−1, 16 KO).

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Согласно плану промоутера японца Боба Арума, Мурата может сразиться с Брантом после боя с Куигли у себя на родине.

Ранее промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер заявлял, что японский нокаутер является потенциальным оппонентом GGG по кассовому поединку в Токио.

Заинтересованность в таком бое также выражал и представитель Мураты Боб Арум.