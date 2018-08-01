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13:06 (мск), источник: Sports.kz

Головкин может остаться без большого боя в декабре

По информации ESPN, обладатель титула чемпиона мира WBA (Regular) в среднем весе японец Риота Мурата (14−1, 11 KO) проведет свой очередной поединок 20 октября в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

В качестве возможного соперника Мураты называется ирландец Джейсон Куигли (14−0, 11 KO), несмотря на то, что Риоте уже назначен обязательный претендент в лице американского боксера Роба Бранта (23−1, 16 KO).

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Согласно плану промоутера японца Боба Арума, Мурата может сразиться с Брантом после боя с Куигли у себя на родине.

Ранее промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер заявлял, что японский нокаутер является потенциальным оппонентом GGG по кассовому поединку в Токио.

Заинтересованность в таком бое также выражал и представитель Мураты Боб Арум.

Однако, судя по последней информации, сторона Риоты пока не рассматривает вариант встречи с GGG в ближайшие месяцы.

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