Головкин может остаться без большого боя в декабре
По информации ESPN, обладатель титула чемпиона мира WBA (Regular) в среднем весе японец Риота Мурата (14−1, 11 KO) проведет свой очередной поединок 20 октября в
По информации ESPN, обладатель титула чемпиона мира WBA (Regular) в среднем весе японец Риота Мурата (14−1, 11 KO) проведет свой очередной поединок 20 октября в
В качестве возможного соперника Мураты называется ирландец Джейсон Куигли (14−0, 11 KO), несмотря на то, что Риоте уже назначен обязательный претендент в лице американского боксера Роба Бранта (23−1, 16 KO).
Согласно плану промоутера японца Боба Арума, Мурата может сразиться с Брантом после боя с Куигли у себя на родине.
Ранее промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер заявлял, что японский нокаутер является потенциальным оппонентом GGG по кассовому поединку в Токио.
Заинтересованность в таком бое также выражал и представитель Мураты Боб Арум.
Однако, судя по последней информации, сторона Риоты пока не рассматривает вариант встречи с GGG в ближайшие месяцы.