Канат Ислам упал на десятое место в рейтинге WBA
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала на своем официальном сайте обновленный рейтинг на июль 2018 года, передает корреспондент Vesti.kz.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала на своем официальном сайте обновленный рейтинг на июль 2018 года, передает корреспондент Vesti.kz.
В новом табеле о рангах казахстанец Канат Ислам (25−0, 20 КО), владеющий региональными титулами WBO NABO,
При этом еще в начале года года Ислам возглавлял рейтинг WBA в своем дивизионе и даже получил шанс сразиться за звание обязательного претендента на чемпионский титул организации. Однако казахстанец отказался.
Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) и Всемирный боксерский совет (WBC) «исключили» Ислама из своих рейтингов.
Свой последний бой 33-летний Ислам провел в сентябре прошлого года, когда в Астане в девятом раунде нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−1, 13 КО). Его возвращение было намечено на 23 июня в
В феврале Ислам начал сотрудничество с лучшим менеджером 2017 года по версии журнала The Ring — Эгисом Климасом. Последний пообещал, что через пару боев казахстанец будет биться за чемпионские титулы.