Канат Ислам упал на десятое место в рейтинге WBA

В новом табеле о рангах казахстанец Канат Ислам (25−0, 20 КО), владеющий региональными титулами WBO NABO, WBA-NABA и WBA Inter-Continental в первом среднем весе, потерял пять позиции и теперь занимает десятое место.

При этом еще в начале года года Ислам возглавлял рейтинг WBA в своем дивизионе и даже получил шанс сразиться за звание обязательного претендента на чемпионский титул организации. Однако казахстанец отказался.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) и Всемирный боксерский совет (WBC) «исключили» Ислама из своих рейтингов.

Свой последний бой 33-летний Ислам провел в сентябре прошлого года, когда в Астане в девятом раунде нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−1, 13 КО). Его возвращение было намечено на 23 июня в Лос-Анджелесе, но казахстанец получил травму ноги и бой отменили.