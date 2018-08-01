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12:56 (мск), источник: Vesti.kz

Канат Ислам упал на десятое место в рейтинге WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала на своем официальном сайте обновленный рейтинг на июль 2018 года, передает корреспондент Vesti.kz.

В новом табеле о рангах казахстанец Канат Ислам (25−0, 20 КО), владеющий региональными титулами WBO NABO, WBA-NABA и WBA Inter-Continental в первом среднем весе, потерял пять позиции и теперь занимает десятое место.

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При этом еще в начале года года Ислам возглавлял рейтинг WBA в своем дивизионе и даже получил шанс сразиться за звание обязательного претендента на чемпионский титул организации. Однако казахстанец отказался.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) и Всемирный боксерский совет (WBC) «исключили» Ислама из своих рейтингов.

Свой последний бой 33-летний Ислам провел в сентябре прошлого года, когда в Астане в девятом раунде нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−1, 13 КО). Его возвращение было намечено на 23 июня в Лос-Анджелесе, но казахстанец получил травму ноги и бой отменили.

В феврале Ислам начал сотрудничество с лучшим менеджером 2017 года по версии журнала The Ring — Эгисом Климасом. Последний пообещал, что через пару боев казахстанец будет биться за чемпионские титулы.

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