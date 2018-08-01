Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
19:00
Фола
Генк
Футбол. Еврокубки
20:00
Мидтьюлланн
Астана
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Кукеши
Футбол. Еврокубки
20:15
Мальме
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:30
Судува
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:00
Видеотон
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:30
Штурм
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:45
Русенборг
Селтик
Все события
Фоторепортажи
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
15Черенков. Навсегда
13:02 (мск), источник: Vesti.kz

IBF спутала планы новоиспеченному чемпиону и навязала обязательного претендента

28 июля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) американский чемпион WBC в легком весе Майки Гарсия (39−0, 30 КО) побил соотечественника Роберта Истера (21−1, 14 КО) и отобрал у него титул чемпиона мира по версии IBF в этом же весе. Об этом пишет vRINGe.com.

Амбициозный Гарсиа вынашивает планы о поединке с чемпионом IBF в полусреднем весе соотечественником Эрролом Спенсом (24−0, 21 КО). А в это же время он может остаться без завоеванного ранее титула IBF в легком весе.

Как постановила Международная федерация бокса (IBF), Гарсия обязан провести обязательную защиту титула против обязательного претендента Ричарда Комми (26−2, 23 КО) из Ганы.

В IBF прокомментировали принятое решение: «Истер был обязан встретиться с Комми до 30 марта 2018 года. Но поскольку он попросил отсрочку ради объединительного боя, мы пошли ему навстречу с условием, что победитель боя между Истером и Гарсией проведет незамедлительный бой с претендентом № 1, Ричардом Комми. Переговоры между сторонами должны начаться незамедлительно и завершиться до 30 августа. В случае, если стороны не сумеют договориться, мы назначим промоутерские торги».

Не исключено, что Гарсия освободит титул IBF, как он уже сделал ранее в этом году — освободил титул в первом полусреднем весе после победы над россиянином Сергеем Липинцом (13−1, 10 КО). Тогда в IBF требовали от Гарсии незамедлительного боя с белорусом Иваном Баранчиком (18−0, 11 КО).

Добавим, что поясом IBF владел и казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО), после того, как в октябре 2015 года нокаутировал канадца Давида Лемье (39−4, 33 КО), но в июне этого года организация отобрала титул. Причиной послужил отказ казахстанца дать письменное согласие на проведение поединка с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко (12−0, 10 КО) до 3 августа.

Позже IBF санкционировала бой за вакантный титул, который оспорят Деревянченко и его партнер по тренировочному залу американец Дэниэл Джейкобс (34−2, 29 КО), который в марте 2017-го решением судей проиграл Головкину. Титульный поединок ожидается в октябре в Нью-Йорке.

19-летний украинский вратарь дебютировал за "Реал" и отстоял на ноль
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе
«Барселона» проиграла «Роме», Малком отметился голом
«Анжи» может сняться с РПЛ после 1 тура. У клуба снова нет денег
СМИ: Зидан претендует на пост главного тренера МЮ
Стадионы чемпионата мира успешно справились с первыми играми РПЛ
«Тоттенхэм» обыграл «Милан» на товарищеском турнире в США
МЮ победил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов в США
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка