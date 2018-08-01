IBF спутала планы новоиспеченному чемпиону и навязала обязательного претендента
28 июля в
28 июля в
Амбициозный Гарсиа вынашивает планы о поединке с чемпионом IBF в полусреднем весе соотечественником Эрролом Спенсом (24−0, 21 КО). А в это же время он может остаться без завоеванного ранее титула IBF в легком весе.
Как постановила Международная федерация бокса (IBF), Гарсия обязан провести обязательную защиту титула против обязательного претендента Ричарда Комми (26−2, 23 КО) из Ганы.
В IBF прокомментировали принятое решение: «Истер был обязан встретиться с Комми до 30 марта 2018 года. Но поскольку он попросил отсрочку ради объединительного боя, мы пошли ему навстречу с условием, что победитель боя между Истером и Гарсией проведет незамедлительный бой с претендентом № 1, Ричардом Комми. Переговоры между сторонами должны начаться незамедлительно и завершиться до 30 августа. В случае, если стороны не сумеют договориться, мы назначим промоутерские торги».
Не исключено, что Гарсия освободит титул IBF, как он уже сделал ранее в этом году — освободил титул в первом полусреднем весе после победы над россиянином Сергеем Липинцом (13−1, 10 КО). Тогда в IBF требовали от Гарсии незамедлительного боя с белорусом Иваном Баранчиком (18−0, 11 КО).
Добавим, что поясом IBF владел и казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО), после того, как в октябре 2015 года нокаутировал канадца Давида Лемье (39−4, 33 КО), но в июне этого года организация отобрала титул. Причиной послужил отказ казахстанца дать письменное согласие на проведение поединка с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко (12−0, 10 КО) до 3 августа.
Позже IBF санкционировала бой за вакантный титул, который оспорят Деревянченко и его партнер по тренировочному залу американец Дэниэл Джейкобс (34−2, 29 КО), который в марте 2017-го решением судей проиграл Головкину. Титульный поединок ожидается в октябре в