«Придушить танцы Альвареса». Повторят ли Головкин и «Канело» бой Гатти — Уорд?

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Предыдущая их битва лучшего и правого не выявила. И к сентябрю оба должны приготовить эффективную тактику и алгоритм действий в периметре канатов для однозначной победы, использовав сильные стороны. Какие именно — в материале Vesti.kz.

Их личная неприязнь растет с каждой неделей, подкармливается различными отрицательными эпизодами. Боксеры стараются в интервью уколоть оппонента, припомнить друг другу что-нибудь негативное.

И, кстати, именно неприязнь, враждебность могут сыграть ключевую роль 15 сентября, когда они вновь окажутся лицом к лицу, когда вновь придется доказывать не только свое превосходство, но и принципиальные моменту, коих накопилось уже достаточно для того, чтобы просто выйти и нокаутировать. Уверены, даже разгоряченная публика на трибунах T-Mobile арены будет не против «короткого» бокса.

Думается, меньше всего боксерам хочется проводить изматывающий поединок. Такой, когда эмоции уже закончатся к девятому раунду, и к финальным «трехминуткам» они уже позабудут обо всех обидах, когда особенно сильным станет желание оказаться как можно скорее в кругу семь у себя дома.

«Жаришка» нужна сразу и весь свой огонь следует выпускать с первым гонгом. К тому же, фитиль был подожжен еще в прошлом году, когда Майкл Баффер объявил результаты судейских записок. Особенно это касается Головкина. Небольшой перевес должен был быть на его стороне. Масла в огонь подлила Аделаида Берд, выставив просто дикий, разгромный счет в пользу мексиканца.

Так что сразу. Без разведки. На нее главным средневесам современности было уже 12 раундов. Теперь весь вопрос в том, с каким планом на бой подойдут оба.

Головкину следует включаться в работу уже в самом начале. Не стоит, как в прошлый раз, отдавать Альваресу начальные раунды. Мексиканец сразу завладел в прошлом году инициативой, набирая преимущество. Это могло сыграть в итоге ключевую роль, не переломи казахстанец ход встречи.

Будет ли у «Канело» надежда на судей? Такой вариант вновь не исключается, но есть стойкое ощущение, что Альварес будет биться наверняка. Мы можем увидеть такой же близкой поединок, но он будет лишен всяческой лирики. Жесткий, мужской бокс.

Джеб Альвареса. Его следует особенно опасаться. Мексиканец — искусный контр-панчер. Он всегда помнит о нокаутирующих способностях GGG, и всячески пытался в прошлом году сбить Головкину ритм, не дать ему подобрать убойную дистанцию и положение. Выбросив джеб во время наступления GGG, «Канело» резко менял свое местоположение. При этом он сразу же уходил в оборону, которая его не подвела.

Головкину следует быть более разнообразным. В прошлом году он действовал достаточно прямолинейно. Заряженный на один удар, он упускал из виду другие элементы, которые сыграли бы ему хорошую роль. В частности, речь об ударах в корпус, о хитрых сериях.

Альваресу не составило труда адаптироваться к тактике Головкина. Многие тяжелые удары не проходили, а те, что прошли — особого урона мексиканцу не нанесли. Он знал, чего ожидать и как против этого действовать.

Благо, Головкин бы не стал большим чемпионом, не умей он анализировать и находить новые действенные решения. Во второй раз он не предоставит Альваресу возможность свободно перемещаться, свободно использовать свой контратакующий бокс. И если подключит удары в корпус — «Канело» будет очень некомфортно в ринге.

Многие уверены в том, что кто-то должен нокаутировать другого. Почему? В прошлый раз не было ни единого намека на нокаут. Даже на нокдаун. Оба стойко перенесли более-менее точные попадания, никто не «поплыл». И перед очередным боем своей концентрации они не растеряют.

Напротив, оба будут держать в уме внезапную раннюю развязку. Однако и вовсе отказываться от КО, как исход, нельзя. В поединке такого уровня достаточно единственной ошибки, чтобы все обернулось для кого-то слишком фатально.

Альварес может работать в стиле Александра Усика в бою против Мурата Гассиева. Его арсенал и навыки позволяют ему это сделать. Правда вопрос о его текущем физическом состоянии остается открытым. В прошлом сентября он в этом аспекте себя не очень хорошо показал. И вряд ли его хватит на усиковскую динамику.

Да и Головкин далеко не Гассиев. Он не будет однотипно работать и ждать одного точного удара. Его умения резать углы и тайминг помогут легко придушить танцы Альвареса. Но и здесь есть контрфакт.

«Канело», даже будучи зажатым Головкиным к канатам, успешно нейтрализовал многие опасные серии ударов от GGG. Разрушить его оборонительную стену едва удавалось. Это вновь говорит о том, что сложно представить досрочную победу в начальных раундах.

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Другой сюжет — затянувшийся обмен ударами. Либо полностью открытый бой на стойкость. Это стало бы настоящим украшением. А-ля Артуро Гатти — Микки Уорд. Вот где была настоящая драма, настоящий характер, настоящий бой. Причем в любом из знаменитой трилогии.

Пожалуй, единственное, что можно исключить — скучный, осторожный бокс с обеих сторон. Повторимся, на судей боксеры вряд ли будут рассчитывать. Особенно Головкин. Его одного достаточно для того, чтобы избавить от скуки болельщиков, даже если Альварес будет «бегать». GGG по силам срезать дистанцию так, чтобы настигнуть «Канело» и отсечь пути отхода, устроив в таком случае ад.