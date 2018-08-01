Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Усик отказался от звания «Герой Украины»
КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик на
КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик на
После победы Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS)
«Герой? Не нужны мне никакие звезды. Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого регалии», — сказал Усик на
Он также отметил, что ничего не просит у государства, кроме как не мешать ему двигаться дальше.
Ранее Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве единогласным решением судей был признан победителем боя с россиянином Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.