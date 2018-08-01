Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Усик отказался от звания «Герой Украины»

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«Герой? Не нужны мне никакие звезды. Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого регалии», — сказал Усик на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

Он также отметил, что ничего не просит у государства, кроме как не мешать ему двигаться дальше.