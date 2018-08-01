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17:48 (мск), источник: Р-Спорт

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Усик отказался от звания «Герой Украины»

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик на пресс-конференции в среду заявил, что ему не нужно звание «Герой Украины».

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После победы Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту страны Петру Порошенко присвоить боксеру звание «Героя Украины».

«Герой? Не нужны мне никакие звезды. Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого регалии», — сказал Усик на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

Он также отметил, что ничего не просит у государства, кроме как не мешать ему двигаться дальше.

Ранее Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве единогласным решением судей был признан победителем боя с россиянином Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.

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23 июля© Ньюстюб
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