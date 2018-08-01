Почему Усик отказался от звания героя Украины

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31-летний уроженец Симферополя Александр Усик прохладно отнесся к идее присвоения ему звания «Героя Украины», которую после победы боксера в московском финале WBSS озвучивал украинский премьер-министр Владимир Гройсман. На фоне плохих отношений с Россией многие украинские политики выражали желание вывести успех Усика за рамки спорта. Однако, сам боксер категорически сопротивляется такому повороту событий. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

— Не надо абсолютно ничего мне давать, потому что я ничего у вас не прошу… — приводит слова Александра УНИАН. — Герой. Не нужны мне никакие звезды. Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем. Мне не нужны для этого какие-то регалии. Когда люди говорят: мы за тебя молимся, переживаем, стоим на коленях и до трех часов сколько бой длился, мы молчали, переживали и смотрели телевизор — вот это признание, а не звезды, которые вы там раздаете кому попало.

Боксер отметил, что ничего не просит у государства, кроме как не мешать ему двигаться дальше. Кроме того, Усик жестко ответил на критику со стороны украинских политиков. Украинская писательница Лариса Ницой назвала боксера «трусом и слабаком» за то, что он после победы в Москве, «в логове врага», не произнес фразу «Слава Украине!» и не призвал освободить «плененных» Кремлем украинцев.

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— По поводу выкрикиваний о трусости: я не хотел бы называть никаких фамилий сейчас. Лучше бы подняли пенсии и вернули улыбки тем людям, которые не улыбаются, — заявил Александр. — А еще верните мир в мою страну. Я вообще никак не реагирую на то, что говорят. Не важно, плохие вещи или хорошие. Тем, кто говорит хорошее, я очень благодарен. Какой-то деятель просит официальный запрос на то, чтобы я ему сообщил, сколько я зарабатываю, куда я плачу. Вы с ума посходили? На Жана Беленюка тогда напали. Хочу попросить собрать всех недовольных, которым я не нравлюсь. Я с ними выйду драться. Сколько бы их не было, я один против них выйду.

Украинский борец Жан Беленюк, о котором говорил Усик, два года назад подвергся критике и был обвинен на Украине в отсутствии патриотизма на то, что раскритиковал систему отечественного спорта и лично министра молодежи и спорта Игоря Жданова. В нынешнее году эта история чуть не повторилась, когда Беленюк оказался без чемпионата Европы в Каспийске из-за бойкота украинских властей соревнований на территории России. Правда, на сей раз Жан был более аккуратен в высказываниях.

Накануне финала WBSS также существовали серьезные опасения, что Усик откажется от поединка в Москве из-за политического давления.

Однако Александр в итоге заявил, что ему неважно, где драться за абсолютный титул и далее — и во время подготовки к бою, и после его окончания — ни разу не дал себя спровоцировать и повернуть на тему разногласий между Россией и Украиной и статуса его родного Крыма. Усик и его команда были настроены говорить только о боксе и, похоже, выдерживают это и после возвращения домой. Хотя им, похоже, приходится очень нелегко.

Его отказ от звания Героя Украины не выглядит демонстративным жестом и выражением политической позиции. Просто таким образом Усик снова показывает, что его не удастся втянуть в российско-украинские склоки и снова подчеркивает, что он сражался в Москве не за политиков, а за своей народ и за своих болельщиков, среди которых, кстати, много и россиян.