Почему Усик отказался от звания героя Украины
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что не нуждается в государственных наградах после победы на россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной Суперсерии.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что не нуждается в государственных наградах после победы на россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной Суперсерии.
31-летний уроженец Симферополя Александр Усик прохладно отнесся к идее присвоения ему звания «Героя Украины», которую после победы боксера в московском финале WBSS озвучивал украинский
— Не надо абсолютно ничего мне давать, потому что я ничего у вас не прошу… — приводит слова Александра УНИАН. — Герой. Не нужны мне никакие звезды. Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем. Мне не нужны для этого
Боксер отметил, что ничего не просит у государства, кроме как не мешать ему двигаться дальше. Кроме того, Усик жестко ответил на критику со стороны украинских политиков. Украинская писательница Лариса Ницой назвала боксера «трусом и слабаком» за то, что он после победы в Москве, «в логове врага», не произнес фразу «Слава Украине!» и не призвал освободить «плененных» Кремлем украинцев.
— По поводу выкрикиваний о трусости: я не хотел бы называть никаких фамилий сейчас. Лучше бы подняли пенсии и вернули улыбки тем людям, которые не улыбаются, — заявил Александр. — А еще верните мир в мою страну. Я вообще никак не реагирую на то, что говорят. Не важно, плохие вещи или хорошие. Тем, кто говорит хорошее, я очень благодарен.
Украинский борец Жан Беленюк, о котором говорил Усик, два года назад подвергся критике и был обвинен на Украине в отсутствии патриотизма на то, что раскритиковал систему отечественного спорта и лично министра молодежи и спорта Игоря Жданова. В нынешнее году эта история чуть не повторилась, когда Беленюк оказался без чемпионата Европы в Каспийске
Однако Александр в итоге заявил, что ему неважно, где драться за абсолютный титул и далее — и во время подготовки к бою, и после его окончания — ни разу не дал себя спровоцировать и повернуть на тему разногласий между Россией и Украиной и статуса его родного Крыма. Усик и его команда были настроены говорить только о боксе и, похоже, выдерживают это и после возвращения домой. Хотя им, похоже, приходится очень нелегко.
Его отказ от звания Героя Украины не выглядит демонстративным жестом и выражением политической позиции. Просто таким образом Усик снова показывает, что его не удастся втянуть в
Государственное звание «Герой Украины» присваивается гражданам этой страны за выдающиеся героический поступки. Герою Украины вручается орден «Золотая Звезда».