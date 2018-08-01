Тони Белью: Мы с Усиком уже обо всем договорились, драться будем в Англии

Источник: РИА "Новости"

— Мы уже обо всем договорились. Бой точно состоится в Британии, мы даже договорились о сроках проведения боя. Это будет не на «Гудиссон Парк» (стадион «Эвертона», на котором Беллью стал чемпионом мира в 2016 году — прим.ред.). Обычно я не нервничаю в боях, но на Гудисоне я был в полном оцепенении. Для меня, самое идеальное место для боя — арена О2 в Лондоне.

Также Беллью раскритиковал чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера (40−0, 39 КО):

— Он самый мало узнаваемый чемпион в хэвивейте за всю историю дивизиона. Что просто смешно, учитывая количество проведённых поединков — то ли 50, то ли 40. Я говорю о том, что я провёл в этом весе всего два боя, но у меня и то рекорд круче, чем у него. Я дважды побил бывшего объединённого чемпиона в крузервейте и чемпиона в хэвивейте Дэвида Хэя. Эти две победы круче, чем все те скальпы, которые он собрал за 10 лет.