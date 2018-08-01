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21:55 (мск), источник: Советский спорт

Тони Белью: Мы с Усиком уже обо всем договорились, драться будем в Англии

Британский боксер, выступавший в тяжелом (до 90,7 кг) и супертяжелом (свыше 90,7 кг) весах, Тони Беллью (30−2−1, 20 КО) в интервью SportTalk заявил, что договоренность о его бое с Алекскандром Усиком уже достигнута.

Источник: РИА "Новости"

— Мы уже обо всем договорились. Бой точно состоится в Британии, мы даже договорились о сроках проведения боя. Это будет не на «Гудиссон Парк» (стадион «Эвертона», на котором Беллью стал чемпионом мира в 2016 году — прим.ред.). Обычно я не нервничаю в боях, но на Гудисоне я был в полном оцепенении. Для меня, самое идеальное место для боя — арена О2 в Лондоне.

Также Беллью раскритиковал чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера (40−0, 39 КО):

— Он самый мало узнаваемый чемпион в хэвивейте за всю историю дивизиона. Что просто смешно, учитывая количество проведённых поединков — то ли 50, то ли 40. Я говорю о том, что я провёл в этом весе всего два боя, но у меня и то рекорд круче, чем у него. Я дважды побил бывшего объединённого чемпиона в крузервейте и чемпиона в хэвивейте Дэвида Хэя. Эти две победы круче, чем все те скальпы, которые он собрал за 10 лет.

Напомним, что после победы над россиянином Муратом Гассиевым украинский боксер Алдександр Усик собрал все чемпионские пояса по всем версиям в тяжелом весе и заявил о своем желании перейти в следующую весовую категорию, чтобы побороться за титул среди супертяжеловесов. Тони Беллью считался самым вероятным из его потенциальных противников.

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