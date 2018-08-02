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10:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Ляжет спать». Тренер Головкина пригрозил «Канело» нокаутом в реванше и посоветовал набраться храбрости

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) Абель Санчес направил предупреждение мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (49−1−2, 34 КО) перед их матчем-реваншем, намеченным на 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Санчес остался недоволен тем, как проявил себя Альварес в первом бою с его подопечным. По словам тренера, «Канело» не проявил знаменитую мексиканскую храбрость и на протяжении всех двенадцати раундов избегал обострения поединка. В итоге в сентябре прошлого года боксеры не смогли выявить победителя, завершив 12-раундовое противостояние вничью.

15 сентября Головкин и Альварес вернутся в Лас-Вегас на ту же площадку для проведения реванша. Санчес надеется на то, что на этот раз мексиканец будет действовать решительнее, но в этом случае того ждет нокаут.

«Все то же самое было сказано и перед их первым поединком, а в итоге Альварес превратил его в соревнования по бегу. Думаю, что в день реванша, Оскар Де Ла Хойя (промоутер “Канело”) должен напомнить Саулю о храбрости на ринге, ведь она ему пригодится. Если он (Альварес) намерен нокаутировать Головкина, то должен драться с ним. А если он полезет в драку, то будет послан на настил ринга. Как я уже говорил, “Канело” превратил первый бой в соревнования по бегу, что и спасло его от неминуемого фиаско. Но если он и правда хочет сражаться и идет за нокаутом, если он не хочет подвести фанатов, то ляжет спать. Я это много раз говорил и впредь буду этих слов придерживаться», — цитирует Санчеса Worldboxingnews.net.

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