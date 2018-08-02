«Ляжет спать». Тренер Головкина пригрозил «Канело» нокаутом в реванше и посоветовал набраться храбрости

«Все то же самое было сказано и перед их первым поединком, а в итоге Альварес превратил его в соревнования по бегу. Думаю, что в день реванша, Оскар Де Ла Хойя (промоутер “Канело”) должен напомнить Саулю о храбрости на ринге, ведь она ему пригодится. Если он (Альварес) намерен нокаутировать Головкина, то должен драться с ним. А если он полезет в драку, то будет послан на настил ринга. Как я уже говорил, “Канело” превратил первый бой в соревнования по бегу, что и спасло его от неминуемого фиаско. Но если он и правда хочет сражаться и идет за нокаутом, если он не хочет подвести фанатов, то ляжет спать. Я это много раз говорил и впредь буду этих слов придерживаться», — цитирует Санчеса Worldboxingnews.net.