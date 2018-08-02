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10:50 (мск), источник: Vesti.kz

Небитый казахстанец Ашкеев «сменил» соперника за два дня до боя в андеркарте у Ковалева

4 августа в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоится вечер бокса, в главном поединке которого сойдутся чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе 35-летний россиянин Сергей Ковалев (32−2−1, 28 КО) и 34-летний колумбиец Элейдер Альварес (23−0, 11 КО).

В рамках этого шоу свои бои проведут два непобежденных казахстанца — боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев (9−0, 5 КО) и средневес Мейирим Нурсултанов (7−0, 6 КО).

Так, соперником Нурсултанова по восьмиранудовому поединку будет 33-летний доминиканец Джонатан Батиста (17−14, 10 КО). Причем Баптиста во второй раз в карьере будет драться с представителем Казахстана — в июле 2015 года в Майаме он уже в первом раунде проиграл Канату Исламу (25−0, 20 КО).

Что касается Ашкеева, то у него сменился соперник. Изначально сообщалось, что противостоять казахстанцу будет американец Клеотис Пендарвис (21−4−2, 9 КО), затем появилась информация о неком мексиканце (Фернандо Каркамо 23−8, 18 КО). Судя по последним данным в BoxRec, казахстанец будет драться с эквадорцем Эдуардо Флоресом (26−29−4, 15 КО).

Добавим, что Ашкеева и Нурсултанова с Ковалевым связывает общий менеджер — Эгис Климас, а интересы всех трех боксеров представляет промоутерская компания Main Events.

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