Небитый казахстанец Ашкеев «сменил» соперника за два дня до боя в андеркарте у Ковалева

В рамках этого шоу свои бои проведут два непобежденных казахстанца — боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев (9−0, 5 КО) и средневес Мейирим Нурсултанов (7−0, 6 КО).

Так, соперником Нурсултанова по восьмиранудовому поединку будет 33-летний доминиканец Джонатан Батиста (17−14, 10 КО). Причем Баптиста во второй раз в карьере будет драться с представителем Казахстана — в июле 2015 года в Майаме он уже в первом раунде проиграл Канату Исламу (25−0, 20 КО).

Что касается Ашкеева, то у него сменился соперник. Изначально сообщалось, что противостоять казахстанцу будет американец Клеотис Пендарвис (21−4−2, 9 КО), затем появилась информация о неком мексиканце (Фернандо Каркамо 23−8, 18 КО). Судя по последним данным в BoxRec, казахстанец будет драться с эквадорцем Эдуардо Флоресом (26−29−4, 15 КО).