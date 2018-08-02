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11:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Усик призвал вернуть мир в его страну. И объяснил, почему ему не нужно звание Героя Украины

Украинец Александр Усик, который 21 июля победил в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира, встретился с болельщиками в Киеве. Приводим самые яркие высказывания боксера.

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О победе

— Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал в этом поединке. Когда я приехал в Москву, смотрел новости — многие поддерживали меня. Спасибо большое за поддержку, за молитвы. Сейчас стало очень сложно ходить по улицам или где-то передвигаться. Спасибо вам большое за это. Это не только моя большая победа, но и тех людей, которые поддерживают и искренне радуются, что в Украину приехал кубок и великолепные пояса. Радость и улыбки должны быть. (isport.ua).

О недовольных

— Критику в соцсетях я всерьез не воспринимаю. Какой-то деятель просит официальный запрос на то, чтобы я ему дал, сколько я зарабатываю, куда я плачу. Вы с ума сходите? На Жана Беленюка тогда напали. Хочу попросить — пускай они соберут недовольных, которым я не нравлюсь. Я с ними выйду драться. Сколько бы их ни было, я один против них выйду. (isport.ua).

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О публике в Москве

— У меня впечатления радости от зала осталось — как люди в зале себя вели, как играли два гимна, когда мы боксировали и закончили. Поддерживали и меня, и Мурата. Все было культурно, не было обзывательств, криков неприятных. Кто-то должен был крикнуть «убей его», или еще что-то. Но такого не было, все радостно закончилось. Много людей фотографировалось, ждали на улице. Я вышел из зала в 4 утра — еще проходил допинг. (isport.ua).

О звании Героя Украины

— Не нужны мне никакие звезды, для своего народа, для определенного количества людей своей страны я и так являюсь героем, — заявил Усик. — Мне не нужны для этого какие-то регалии. Вот когда ты идешь, и люди говорят: мы за тебя молились, переживали, стояли на коленях и до 2−3 ночи смотрели без звука бой. Вот это признание. А не звезды, которые вы раздаете кому попало. (isport.ua).

Об оружии

— Я бы убрал все оружие в мире и уничтожил. Предложил бы соперничать в спорте, в науке, в любых вещах можно соперничать — только без оружия. (strana.ua).

О мире

— По поводу выкрикиваний о трусости: я не хотел бы называть никаких фамилий сейчас. Если бы выкрикивания, которые у некоторых сидят в голове, вернули мир в мою страну и подняли пенсию пенсионерам или улыбки тем, кто не улыбается, я бы 24 часа в сутки орал. (strana.ua).

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