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11:33 (мск), источник: Vesti.kz

Определилась первая пара андеркарта реванша Головкин — Альварес

Определилась первая пара андеркарта вечера бокса 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), главным событием которого станет матч-реванш между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Ее составили бывший чемпион мира в четырех весовых категориях, экс-лидер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) никарагуанец Роман Гонсалес (46−2, 38 КО) и экс-чемпион WBO в минимальном весе 30-летний мексиканец Мойзес Фуэнтес (25−5−1, 14 KO). Поединок рассчитан на десять раундов.

Изначально Гонсалес планировал вернуться на ринг 5 мая в Калифорнии в рамках вечера бокса, главным событием которого стал бой Головкина (38−0−1, 34 КО) и Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 КО) из США, который в последний момент заменил попавшегося на допинге Альвареса. Однако никарагуанец отказался, так как не сумел оформить визу и загранпаспорт.

Недавно стало известно, что Гонсалес сумел разрешить проблемы с визой. Никарагуанец не выходил на ринг с сентября прошлого года, когда досрочно проиграл в матче-реванше Срисакету Сор Рунгвисаи (45−4−1, 40 КО) из Таиланда. В марте того же года Гонсасес проиграл ему же решением судей, потеряв титул WBC второго наилегчайшего веса.

Ранее андеркарт реванша Головкин — Альварес пополнили абсолютная чемпионка мира (WBC, WBA (Super), IBF и IBO) в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус (34−0, 9 КО), чемпион WBO в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгуйя (30−0, 25 КО) и ирландский средневес Гэри «Спайк» О’Салливан (28−2, 20 КО). Их соперники пока неизвестны.

В числе кандидатов также назывался экс-чемпион мира в среднем весе канадец Давид Лемье (39−4, 33 КО), который бросил вызов О’Салливану. А самому Лемье бой предложил бронзовый призер Олимпиады-2012 в составе сборной Бразилии 30-летний Ямагучи Фалькао (16−0, 7 КО). Между тем спарринг-партнер Головкина вызвался сразиться с Мунгуйей.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Ровно год спустя боксеры вернутся на ту же площадку для проведения реванша.

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