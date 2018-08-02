Определилась первая пара андеркарта реванша Головкин — Альварес
Определилась первая пара андеркарта вечера бокса 15 сентября на арене
Определилась первая пара андеркарта вечера бокса 15 сентября на арене
Ее составили бывший чемпион мира в четырех весовых категориях,
Изначально Гонсалес планировал вернуться на ринг 5 мая в Калифорнии в рамках вечера бокса, главным событием которого стал бой Головкина (38−0−1, 34 КО) и Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 КО) из США, который в последний момент заменил попавшегося на допинге Альвареса. Однако никарагуанец отказался, так как не сумел оформить визу и загранпаспорт.
Недавно стало известно, что Гонсалес сумел разрешить проблемы с визой. Никарагуанец не выходил на ринг с сентября прошлого года, когда досрочно проиграл в
Ранее андеркарт реванша Головкин — Альварес пополнили абсолютная чемпионка мира (WBC, WBA (Super), IBF и IBO) в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус (34−0, 9 КО), чемпион WBO в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгуйя (30−0, 25 КО) и ирландский средневес Гэри «Спайк» О’Салливан (28−2, 20 КО). Их соперники пока неизвестны.
В числе кандидатов также назывался
Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре 2017 года на арене