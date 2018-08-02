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16:35 (мск), источник: Советский спорт

Встречные электрички. Ковалев и Бивол несутся навстречу друг другу

4 августа в США два российских полутяжеловеса Сергей Ковалев и Дмитрий Бивол проведут защиты своих чемпионских титулов. В случае успеха их может ждать очная встреча.

Источник: Советский спорт

Вечер бокса в Нью-Джерси станет одним из самых значимых для России заокеанских турниров в истории профессионального бокса. Чемпион мира по версии WBO и лучший после ухода Андре Уорда полутяж мира Сергей Ковалев проведет вторую защиту своего пояса против небитого колумбийца Элейдера Альвареса. Его соотечественник Дмитрий Бивол сам пребывает в статусе непобежденного бойца и будет также во второй раз защищать чемпионский пояс WBA против опытного африканца Айзека Чилембы. Россияне являются явными фаворитами в обоих противостояниях, но недооценивать их соперников не стоит.

Соперники

Альварес дебютировал на профессиональном ринге в 2009 году в возрасте 25 лет и с тех пор 21 из 23 своих боев провел в канадской провинции Квебек. Альвареса долгое время вели, тщательно подбирая соперников и постепенно повышая их уровень, пока в 2014 году он не сразился с таким же небитым проспектом из Южной Африки Рино Либенбергом. В этом поединке он нокаутировал соперника в седьмом раунде и завоевал серебряный пояс WBC, который открывал ему путь к принадлежащему гаитянину Адонису Стивенсону титулу. Однако Стивенсон такой хитрец, что умудряется удерживать этот пояс уже пять лет и при этом избегает встреч с реально опасными оппонентами. Вот и Альварес на пути к своему первому бою за титул одолел крепких Айзека Чилембу и Жана Паскаля, но встретится уже не со Стивенсоном, а с их обидчиком Ковалевым.

Уроженец Малави Чилемба знаменит прежде всего своей крепкой челюстью. Пробить его мощную защиту не удавалось даже таким панчерам, как Сергей Ковалев и Тони Белью, которые так и не смогли отправить Чилембу в нокаут. Единственное досрочное поражение африканцу нанес Александр Гвоздик да и то потому, что малавиец просто не вышел на девятый раунд. Карьеру Чилембы стоит разделить на два периода: до встречи с Ковалевым и после. Во время своего звездного часа он снискал славу грозы российских боксёров и обзавелся скальпами Максима Власова, Дениса Грачёва и Василия Лепихина. После этого он потерпел три поражения кряду и лишь в марте этого года реабилитировался победой в Австралии над безвестным местным боксером Блейком Капарелло.

Шансы

Несмотря на безупречный послужной список Ковалев — явный фаворит в бою с Альваресом, на победу которого котировки доходят до 1 к 6. Хорошим индикатором является результат противостояний с общими соперниками. Если Ковалев нокаутировал Паскаля и уверенно перестрелял Чилембу, то Альварес взял верх над ними в очень близких боях, где у судей не было единогласного решения. Кроме того, Альварес не обладает ударом, близким по мощности к Крашеру и большинство побед над достойными оппонентами одержал по очкам. С Ковалёвым он грозится сделать ставку на коронный джеб, используя свое превосходство в длине рук, но как это будет работать против более взрывного и обладающего мощным ударом Ковалева представить сложно. Скорее всего он будет ждать свой шанс в контратаках. Осязаемые шансы у Альвареса были бы, если б поединок проходил в горах Колумбии, где он любит тренироваться.

Чилемба и вовсе выглядит запредельным андердогом, победа которого может увеличить вашу ставку в 20 раз. Три поражения в последних четырех боях относят его, если не к сбитым летчикам, то к бойцам, которых давно раскусили. В противостоянии с соперником с хорошей техникой и богатой любительской школой Чилемба в лучшем случае будет выглядеть достойно и закончит бой на ногах. Однако Бивол в последние годы стал куда более бьющим боксером, а потому главная интрига боя — сможет ли он завершить бой досрочно.

Что дальше

Закономерные победы российских боксеров откроют путь к их очному противостоянию в 2019 году. Во многом именно поэтому промоутеры свели их в одном карде, а глава компании Main Event Кэти Дува уже заявила о намерении организовать этот бой. И хотя промоутер Бивола Дмитрий Рябинский не раз говорил, что российских чемпионов не так много, чтобы они дрались друг с другом, их поединок очень вероятен, так как Андре Уорд пока не думает покидать комфортную пенсию, а других достойных соперников, кроме вечно бегающего Стивенсона для них нет.

В данном случае лишь разница в том, как быстро этот бой состоится. Ковалев готов к нему в любой момент, а Биволу может потребоваться время и, возможно ещё один проходной поединок. Впрочем, русское дерби вполне может превратиться и в треугольник, если в дело вмешается Артур Бетербиев, который уже отметился словесной пикировкой с Ковалевым. В любителях он превзошёл и Ковалева и Бивола и становился чемпионом мира, а в профессионалах при пока более скромном послужном списке уже завоевал пояс IBF. Поэтому, если в полутяжах кому-то и удастся объединить все пояса, то это будет россиянин.

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