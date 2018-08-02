Цзю: Усик показал себя настоящим джентльменом, как на ринге, так и вне

— Я его полностью поддерживаю в том, что не надо смешивать спорт и политику. Потому что сам считаю, что это совершенно неправильно. Спортсмены должны заниматься спортом, независимо от того, для какой партии, какой национальности. Делать свою работу на 100%, чтобы люди получали удовольствие. Он, прежде всего, отстоял свою честь. Это самое главное. Он представляет сейчас не только Украину, он представляет вид спорта, который называется боксом. И он, прежде всего, показал себя настоящим джентльменом, как на ринге, так и вне. Поэтому у меня только уважение к нему, — цитирует Цзю Национальная служба новостей.