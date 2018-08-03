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15:02 (мск), источник: Vesti.kz

Официально объявлена дата боя за отобранный у Головкина титул чемпиона мира

Американец Дэниэл Джейкобс (34−2, 29 КО) и украинец Сергей Деревянченко (12−0, 10 КО) узнали дату боя за вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает ESPN, поединок пройдет 10 ноября. Эту информацию подтвердили телеканал HBO, который будет транслировать бой, и Международная федерация бокса (IBF).

Пока нерешенным остается лишь вопрос места проведения боя. Промоутеры Джейкобса и Деревянченко, Эдди Хирн и Лу ДиБелла соответственно, рассчитывали на арены Madison Square Garden и Barclays Center в Нью-Йорке, но, скорее всего, вечер бокса пройдет на стадионе Nassau в Юниондейле -пригороде Нью-Йорка.

Напомним, титул IBF в среднем весе стал вакантным в июне этого года после того, как организация отобрала его у казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), владеющего также поясами WBC, WBA (Super) и IBO. Причиной послужил отказ казахстанца дать письменное согласие на проведение до 3 августа поединка с Деревянченко, который был обязательным претендентом.

Весной IBF давала Головкину отсрочку от защиты с Деревянченко для боя с американцем Ванесом Мартиросяном (36−4−1, 21 КО), которого GGG нокаутировал во втором раунде. Этот поединок прошел 5 мая, а Мартиросян был экстренной заменой попавшемуся на допинге и дисквалифицированному мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (49−1−2, 34 КО). Правила IBF допускают только одну отсрочку.

В итоге Головкин и Альварес после решения IBF смогли договориться о втором бое, который пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Их первый поединок также проходил на этой площадке в сентябре 2017 года и завершился ничьей.

Добавим, что Головкин в марте 2017 года победил Джейкобса единогласным решением. Американец в день поединка отказался проходить взвешивание для IBF, поэтому на титул не претендовал, но теперь это правило отменено. Перед тем боем Деревянченко был одним из спарринг-партнеров Джейкобса.

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