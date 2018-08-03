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17:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Боксер Усик написал стихотворение об Украине

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик написал стихотворение об Украине.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Видео, на котором он зачитывает произведение, размещено на портале Sport.ua в Youtube.

Ранее боксер отказался от звания Героя Украины, призвав политиков вернуть мир в его страну.

«Украина, моя Украина.
Моя сильная, моя Родина.
Ты для меня, как мать для сына —
Самая родная и навеки одна.
Ты казацкого рода страна,
Богом на небесах любимая,
Родина ты сильная моя
Тело мы за тебя положим,
А душой мы с Богом всегда.
Мы тебя родную попросим
Всех святых тебя сохранить,
И бескрайние поля без ограничений,
И красивые леса и поля,
И карпатские горы высокие,
И ели стройные, как струна.
Все у нас есть: для жизни и праздника,
У нас страна единая на всех.
Так помолимся братья мы Богу,
Чтобы сохранил нас в единстве всех», — говорится в стихотворении.

Усик, одержав 21 июля победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и WBC.

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